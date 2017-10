Teodosića povreda odvaja od terena na neodređeno vreme...

Situacija je kompleksa, a povreda nezgodna...

Zanemeo je Stejpls Centar kada je ugledao Miloša Teodosića na parketu, sa bolnom grimasom na licu i pogledom usmerenim ka levom stopalu. Situacija u prvom momentu nije bila nimalo dobra, pošto Teodosić nije mogao samostalno da se osloni na povređeno stopalo, zbog čega su ga saigrač i pomoćnik u stručnom štabu Doka Riversa izneli sa terena.

Trener Rivers je u međuvremenu poručio da mu nije bilo lako da gleda Teodosića u bolovima, kapiten Orlova je u međuvremenu poslao ohrabrujuću poruku da se uskoro vraća na teren, a lekarski i pregledi na magnetnoj rezonanci utvrdili su da je srpski plejmejker doživeo povredu plantarne fascije stopala i da će njegovo odsustvo biti neodređeno.

Šta to znači? Plantarni Fascitis, odnosno upala plantarne fascije jeste povreda koja suštinski može biti i bezazlena, ali i u nekim slučajevima ozbiljna. Fascija tabana je ravno tkivo, odnosno ligament koji povezuje petnu kost sa prstima i on podržava luk stopala. Kada dođe do istegnuća fascija postaje slaba, otečena i upaljena, a manifestuje se kao bol u peti prilikom stajanja, hodanja ili trčanja. Teži oblik ove povrede jeste kada fascija napukne.

Povreda se u normalnim okolnostima leči oko 15 dana, s tim da bolovi mogu da traju i po nekoliko meseci. Kada je ova povreda ozbiljnija, oporavak ume da traje i po nekoliko meseci.

Mi se iskreno nadamo da će se Teodosić brzo vratiti na parket...