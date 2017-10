Terzić: Ulažemo 5.500.000 evra u Marakanu

Ambiciozni planovi generalnog direktora Crvene zvezde

Veličina slova A A A

Ambijent u Ljutice Bogdana godinama nije bio ovako pozitivan. Euforija se oseća na svakom koraku, posebno pred dolazak Arsenala (četvrtak, 20.45) o čijem skalpu u Ligi Evrope maštaju (što javno, što tajno) stotine hiljada navijača srpskog vicešampiona.

Zvezda se pokrenula. Finansije - ono što joj je bila rak-rana godinama - sada su jedan od najvećih aduta ovog kluba, toliki da se uveliko najavljuju velike investicije pre svega u infrastrukturu.

"Trebalo je vratiti u život devastiranu sredinu. Klub u kojem se svake godine povećavao dug i koji je bio u očajnom stanju. Godinama nije ni ekser zakucan u Marakanu. Sve to zapalo je ovom rukovodstvu, da kopa i uradi rudarski posao. Trebalo je vraćati dugove, raditi nešto novo i tražiti novac za tekuće poslovanje. Mnogi me pitaju što to potenciram? Zato što mi onemogućava da radim. Taman zaradimo neki novac, CAS naloži da menadžeru Ćalasanu isplatimo 2.000.000 evra. Ili 6.000.000 Agrobanci što nam odranije potražuju na ime kamata i pozajmica. Za taj novac smo mogli da napravimo halu. A kao šlag - valjalo je i pobeđivati. I mi to sve stižemo i završavamo. Napravili smo dobar posao", ističe Terzić u intervjuu za Blic.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL ZVEZDE I ARSENALA

Prvi čovek crveno-belih napominje da je klub finansijski konsolidovan.

"Sportski rezultat je generator svih prihoda. I žao mi je što sam izgubio prvu godinu u Zvezdi. Posle rezultata dolaze i prihodi, što smo ove godine i napravili. Afirmacija mladih igrača, prihodi od UEFA, a sve se to namestilo ulaskom u Ligu Evrope. Sad je mnogo lakše praviti novac. Lakša je naša pozicija u pregovrima sa sponzorima, kao i formiranja cena igračima. Nije isto kada se prodaje fudbaler iz Lige Evrope ili kada pokušaša da ga prodaš iz blata naše lige. Klub je za dve godine prihodovao 50.000.000 evra - 30.000.000 od transfera, 6.000.000 od UEFA bonusa, 4.000.000 od ulaznica, 8.000.000 od Gasproma, 2.000.000 od Telekoma. Sve potpuno legalno funkcioniše, nema ništa u sivoj zoni. Skoro 10.000.000 evra smo uplatili u budžet Srbije. Sada smo kao firma koja može sama da posluje", tvrdi Terzić.

Milojevića čeka blanko ugovor, samo da upiše cifru

Najavljuje Zvezdan i nova ulaganja u infrastrukturu.

"Prvobitno smo odovjili 1.500.000 evra za omladinsku školu, pa ipak to će preći na 2.500.000 evra. Napravićemo dva terena sa veštačkom podlogom, i jedan sa prirodnom travom za omladinsku školu, pokrivene tribine, podići ćemo reflektore, sagraditi internat, kao i halu. To je još 1.000.000. Posle meča sa Kelnom uradićemo rekonstrukciju zapadne tribine. Ona mora da dobije novi oblik jer je cilj da privučemo Beograđane. Shvatili smo da moramo da ponudimo narodu nešto novo i podignemo komfor, da navijači naviknu da dođu da dolaze da gledaju Zvezdu, a ne njene protivnike."

Uz podsećanje da je prepolovio dug od 53.000.000 evra, Terzić najavljuje i ambiciozan zimski prelazni rok na Marakani.

"Ako bog da sa trenerom Milojevićem će stići i Liga šampiona sledeće godine. Odbijali smo milionske ponude za naše igrače - Boaćija, Kangu, Donalda, Srnića. Smatrali smo da je obaveza da obradujemo zvezdašku javnost. I isplatilo se, posle 10 godina Zvezda se plasirala u Ligu Evrope. Od prodaje moramo da živimo i spremni smo na sve odlaske. Cilj je iz svakog prelaznog roka izaći jači nego što smo bili, a da zaradimo. To nije lako.", zaključuje Terzić.

(FOTO: Star sport)