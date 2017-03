Teška vremena su iza mene! Želim Evroligu svim srcem, a onda odlučujem o NBA! Imam važnu poruku za Jokića

Miloš Teodosić govorio o planovima za budućnost

Veličina slova A A A

Odbrana evropske titule, pa onda i konačna odluka o tome da li će u NBA ligu.

Takav je plan Miloša Teodosića u nadolazećem periodu. Ne žuri, kaže, nigde, sačekaće tek da se završe sve klupske obaveze, kako bi u miru pokušao da ostvari sve što je zamislio.

U blogu koji je pisao za specijalizovani sajt Eurohoops, Teodosić je pisao o teškim vremenima, nadolazećim bitkama, reprezentaciji Srbije, ali i posebnoj poruci koju je imao za Nikolu Jokića.

Za početak, o dresu Orlova, predstojećem Evrobasketu i jedinstvenim emocijama koje gaji prema grbu nacionalnog tima.

„Ovo leto biće jako uzbudljivo. Osim toga što ću i definitvno da odlučim o svojoj budućnosti, tu je i Evrobasket s reprezentacijom Srbije, za koju sam uvek bio i uvek ću biti dostupan. Sa Srbijom sam doživeo neverovatne stvari, iskusio jedinstvene emocije... Ali, želim još“, kaže srpski mađioničar, uz dalji komentar:

„Naša cela generacija oseća da možemo još mnogo toga da ponudimo, kako bi smo obradovali naš narod, pa i nas same“.

Prema sopstvenom priznanju, ljudi ga svakodnevno pitaju gde će da nastavi karijeru, a on odgovara:

„Pre svega, do kraja sezone posvećen sam samo tome da osvojim sve titule sa CSKA, a posebno Evroligu u drugoj godini zaredom. A onda, kada mi bude istekao ugovor, razmisliću o svemu. Detaljno ću da izanaliziram sve što mi se nudi. Napunio sam 19 godina i znam da će to biti ključna odluka moje karijere“.

Ne krije - ozbiljno razmišlja o NBA ligi, dok CSKA nema alternativu u Evropi.

„Ali, ništa nisam odlučio, niti ću - sve do leta. Da bih otišao u SAD ambicije klubova koji me budu želeli moraju da se poklope s mojim tamičarskim željama, što je najvažnija stvar u svemu. Naravno, biće važan i finansijski momenat, kao i dužina samog ugovora koji mi se ponudi. Takođe, CSKA je moj tim u Evropi. Toliko poverenja su imali u mene tokom godina i uvek će za mene biti prvi u Evropi. S njima ću da obavim prvi razgovor“.

Imao je Teodosić i specijalnu poruku za Nikolu Jokića, čije igre u NBA ligi neprestano prati.

„Presrećan sam kada vidim evropske igrače, a posebno Srbe kako igraju u NBA ligi i s velikim uzbuđenjem pratim igre mog saigrača iz reprezentacije i prijatelja - Nikole Jokića. Momak, nastavi da oduševljavaš i pokazuješ klasu, budućnost je tvoja“, napisao je Teo.

Uprkos tome što neprestano oduševljava fantastičnim potezima i nestvarnim asistencijama, kapiten Srbije otkriva da mu nije bilo lako tokom poslednjih meseci.

„Povrede su me odvojile od terena tokom poslednjih meseci, a to je nešto što zaista ne volim i nisam navikao na tako nešto. Ali, razumem zašto se to dešava. Sezona je predugačka, sa novim formatom Evrolige, a činjenica je da igram neprestano od leta 2007. godine, na klupskom i reprezentativnom nivou. Utakmica je previše, a vremena za odmor premalo“.

Ipak, njegov cilj je nepromenjen - odbrana evropske titule.

„Svi u timu smo ujedinjeni i odlučni da ostvarimo cilj, to nije tajna. Želimo da odbranimo titulu. To svi u klubu želimo, svim srcem. Samo o tome razmišljamo, to želimo, za to ćemo dati sve što imamo. Onda idemo u napad na VTB, koja je takođe važna za nas“, zaključio je Teodosić, uz podsetnik da će ovogodišnje izdanje Teo 4 kampa na Srebrnom jezeru biti još bolje od premijernog i pozvao sve da dođu u periodu od 23. juna do 10. avgusta, kako bi se družili i učili zajedno.

(FOTO: MN Press, Star Sport)