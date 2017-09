Tevez sasvim iskreno: Kinezi, ne znate, nećete znati ni za 50 godina i nema to veze s parama

Ne boli ni to toliko koliko to što će mu za dve godine isplatiti skoro 75.000.000 evra

Dečije bubice još su tu. Bar kad je fudbal u pitanju. Uložili su Kinezi mnogo, ali još nisu naučili da se pre dovođenja igrača raspitaju o njegovoj glavi. A ona u Karlosa Teveza prilično je komplikovana. Mada u suštini ispravna. Jer svako ko kaže da bi čuvenog Argentinca trebalo da bude sramota zbog toga što pljuje po zemlji koja mu je za dvogodišnji ugovor obećala 75.000.000 evra!

Svako od nas bi poleteo za tolikim novcem! I posebno mi Srbi ne bismo mogli da izdržimo da držimo jezik za zubima, ako bi se ispostavilo da na tom Dalekom istoku nije sve onako kako smo zamislili. Karlos Tevez je prilično razoračan onime što je video u Kini. Strogo fudbalski.

"Kinezi jednostavno nisu talentovani kao deca u Južnoj Americi i Evropi. Svi mi smo još kao deca naučili da igramo fudbal. Oni fudbal ne znaju i neće znati ni za 50 godina", brutalno iskren je Tevez srušio kineski san o tome da će se astronomske sume uložene u fudbal jednog dana vratiti kroz kvalitetnu reprezentaciju.

Tevez smatra da neće, iako ni on sam nije starter u Šangaj Šenhui. Zbog kilaže doduše. I to je malo neozbiljno imajući da mu Kinezi na svakih sedam dana pošalju po 650.000 evra. Ali on je bar talentovan.

