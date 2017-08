Tišina! Reč imaju Buntovnici...

Vicešampion je dočekao svojih pet minuta

Fudbaleri Kork Sitija rešili su da sprovedu "krvavu" revoluciju i prekinu Dandalkovu hegemoniju u irskom fudbalu. Prošle sezone su im Lilivajtsi umakli za sedam, pretprošle ogromnih 11, one tamo samo za dva, a ove posle 24. kola Kork Siti ima 64, a Dandalk 17 bodova manje! Očigledno je Buntovnicima dojadilo da ekipa sa Orijel Parka večito bude ispred njih, te da je vreme za duboke rezove u poretku Premijer divizije.

Nisu Irci poznati kao velike trošadžije - nije kao ni da imaju sredstava - već su isključivo usmereni na domaće snage. Klince ili stare kuke - sasvim nevažno. Za razliku od recimo Premijer lige ili Serije A u kojima preko 50 ili 60 odsto igrača čine stranci, u Republici Irskoj igra 61 pečalbar, što će reći da 21 odsto tamošnje elitne lige čine fudbaleri van ove ostrvske zemlje.

Uostalom, dovoljno govori da je najskuplji fudbaler lige Stiven Eliot koji je procenjen na 650.000, a da celokupna vrednost svih timova iznosi oko 10.000.000 evra. Poređenja radi, prema raspoloživim podacima specijalizovanih sajtova za transfere skuplji od najbolje irske lige ili jednako skupi su naši Matija Nastasić, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Luka Milivojević, Aleksandar Mitrović... O Nemanji Matiću i Dušanu Tadiću da ne govorimo.

A sad se polako spremajte za 25. kolo. Pred vama su raspored, serije i tabela iz Premijer Divizije...

PREMIJER DIVIZIJA (REPUBLIKA IRSKA 1) - 25. kolo

Petak

20.45 Bohemijans - Brej

20.45 Drogeda - Kork Siti

20.45 Dandalk - Limerik

21.00 Fin Harps - Golvej

21.00 Šamrok - Deri Siti

Subota

20.45 Slajgo - Sent Patriks

Serije:

Pobede: Deri Siti 3, Sent Patriks 3

Bez pobede: Drogeda 14, Brej 4, Slajgo 4, Limerik 3

Nerešeni: Slajgo 3

Bez nerešenog: Kork Siti 10, Brej 8, Deri Siti 8, Bohemijans 7, Fin Harps 6, Šamrok 5, Sent Patruks 4, Golvej 3

Porazi: Brej 4

Bez poraza: Deri Siti 3, Sent Patriks 3, Slajgo 3

0-2: Dandalk 3, Slajgo 3

3+: Golvej 3

