Titula rešena? Barsa od čelika, Realov napad bolji samo od Beneventovog

Ko je ovo mogao da pretpostavi pre tri meseca...

Veličina slova A A A

Pre samo tri meseca je Real Madrida u dva meča Superkupa očitao lekciju Barseloni i izgledalo je da će Madriđani nastaviti dominaciju Španiji. Od tada je prošla trećina prvenstva u Prmeri, a Barsa skoro da je izbacila Real iz trke za titulu!

Nikada Barselona nije imala ovako dobar start u prvenstvu i nikada u istoriji Real Madrid nije uspeo da nadoknadi 10 bodova razlike u odnosu na najvećeg rivala. Reklo bi se da je prvenstvo na trećini trke rešeno što se tiče Barse i Reala. Zaista deluje nemoguće da će Katalonci propustiti ovakvu prednost i da će Kraljevići uspeti da se vrati u trku. Pogotovo sa ovom igrom...

Sa 11 pobeda i jednim remijem u 12 kola, Barsa igra iznad svih očekivanja s obzirom na onu uvertiru sezone u Superkupu. Mesi ima najbolji početak sezone u karijeri i to se vidi po rezultatima. Nejmara se više niko i ne seća u Kataloniji...

Imala je Barsa skor 11-1-0 i kod Tita Vilanove, i kod Tate Martina, ali nije tada imala gol-razliku +29 što ovaj Valverdeov tim čini boljim. Sa samo četiri primljena gola, Valverdeova Barselona ima najbolju odbranu u Evropi! U sezoni 1993/94, Barsa je primila 18 golova, odnosno 0,47 po meču, a sada bi taj rekord mogao da bude srušen ako ekipa nastavi u ovom stilu.

I dok Barsa ruši sve pred sobom i maršira ka tituli, Real Madrid se guši u krizi. Zinedin Zidan insistira na tome da je sve i dalje moguće iako Real nikada ranije nije nadoknadio 10 poena razlike u odnosu na Barsu. Međutim, optimisti u Madridu veruju da se ova prednost može stići i već se pozivaju na drugačije tumačenje istorije.

Podsećaju na primere iz istorije kada se pobeda vrednovala dva boda. Pobeda u Primeri se od 1995. vrednuje sa tri boda. Prema tome, ovih današnjih 10 bodova vrede kao nekadašnjih sedam ili osam, a to su bile razlike koje su se stizale u nekim slučajevima. Poslednji put u sezoni 1991/92 kada je Barsa nadoknadila osam bodova zaostatka na Realom koji je porazom od Tenerifea u poslednjem kolu izgubio titulu. Pre toga se pet desilo da šampion postane ekipa koja je u toku sezone kasnila za liderom sedam ili osam bodova što je ekvivalentno današnjih 10. Međutim, to nikada nije uradio Real. Od ukupno šest slučajeva, čak u četiri je Barsa bila ta koja je topila bodovni minus i stizala do titule, a po jednom su to uradili Real Sosijedad i Atletiko Madrid.

Još manje od prošelosti, Realu na ruku ide sadašnjost. Zidanov tim je daleko od forme iz prošle sezone. napadači Kristijano Ronaldo i Karim Benzema su od početka sezone postigli samo dva gola u Primeri?! Kada se računaju napadački tandemi u svim klubovima iz pet najjačih liga Evrope, Realov tandem je jedan od najgorih! Tačnije, gori tandem od Ronalda i Benzeme su samo Jemelo i Koda iz Beneventa koji su zajedno dali samo jedan gol. Po dva gola poput Ronalda i Benzeme su dali tandemi iz Kelna, Bornmuta, Hamburga i Hadersfilda. Primera radi, prošle sezone u ovo doba Benzema i Ronaldo su zajedno dali 12 golova.

Real baš ništa ne idu u prilog da će odbraniti titulu. Barsa u sledećem kolu gostuje jedinom pratioca koji joj ozbiljno duva za vratom - Valensiji. Trenutna razlika je četiri boda. Ako Barsa pobedi, čini se da je pitanje šampiona u Primeri rešeno...

(FOTO: Action images)