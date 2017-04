TNT na Cibonu i prvo finale u Areni (VIDEO)

Podsećanje na vreme Partizanove najveće dominacije regionalnom košarkom...

Bilo je to vreme najveće dominacije Košarkaškog kluba Partizan u regionalnoj ligi, ujedno i prvi put da se to takmičenje igra u velelepnoj Beogradskoj areni. Srpska prestonica bila je dobar domaćin, a u polufinalu su se prvi i do sada jedini put u istoriji u Areni sastali Partizan i Crvena zvezda. Ekipa Duška Vujoševića je slavila i zakazala finalni okršaj sa zagrebačkom Cibonom.

Te sezone u Partizanu je dominirao popularni trio TNT (Uroš Tripković, Novica Veličković, Milenko Tepić) i svi su tog leta napustili klub iz Humske. Elem, u Areni su te večeri (19. april 2009), na zadovoljstvo više od 13.000 Grobara demonstrirali koliko je bio moćan Partizan.

Crno-beli su tokom celog meča bili u vođstvu, većim delom dvocifrenom, a početkom poslednje četvrtine zaustavili su nalet Cibone. Hrvatski predstavnik je posle zaostatka od 19 poena u prvom poluvremenu došao na samo – tri, ali je Partizan odgovorio serijom od 11:0 i obezbedio novo šampionsko prstenje.

Valja istaći ovde da je Partizan tokom celog meča manje više bez greške igrao odbranu, a kod Cibone se istakao Amerikanac Alan Anderson koji je maltene igrao sam i postigao 22 od 49 poena Cibone. Sa druge strane, tada najbolji mladi igrač Evrolige Novica Veličković predvodio je Partizan sa 17 poena od čega je 14 dao u prvom poluvremenu.

"Veoma sam srećan što smo po treći put zaredom uspeli da osvojimo trofej regionalne NLB lige. Mislim da smo zaslužili to, gledajući kompletno celu sezonu. Odigrali smo maksimalno bez kalkulacija svaku utakmicu, što je sigurno dovelo do velikog umora kod igrača. Govorio sam mnogo puta igračima, da se umor podrazumeva kad se rade velike stvari. Postojao je rizik da imamo jedan loš dan ili da protivnik ima odličan dan, pa da se uprska sve što smo postigli tokom cele sezone. Na sreću, to se nije desilo", rekao je Vujošević posle meča.

PARTIZAN - CIBONA 63:49

(17:9, 21:18, 9:16, 16:6)

Hala: Beogradska arena.

Gledalaca: 13.328.

PARTIZAN: Rašić, Vraneš 4, Božić 1, Veličković 17, Tripković 8, Vitkovac, Milošević 1, Rakočević 6, Tepić 8, Aleksić, Lazme 11, Veseli 7.

CIBONA: Rozić, Prkačin, Vukušić 6, Kalovej 7, Kus, Longin, Andrić, Princ, Houmen 11, Zubčić, Anderson 22, Troha.