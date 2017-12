To se zove pun gas

I Zvezde i Feldina

Jasno je - počele su da se slažu kockice u Crvenoj zvezdi pod vođstvom Dušana Alimpijevića. Onaj čuveni igrač kog je ovaj strateg tražio od početka sezone - "vreme", počeo je da igra važnu ulogu. Ekipa je kliknula, izgleda sve bolje na parketu, a tome je dokaz bila i pobeda u Zagrebu nad Cibonom od 93:87. Mnogo je to bilo ubedljivije od toga što rezultat kaže.

Bila je to četvrta vezana pobeda Zvezda ove sezone (Real Madrid, Igokea, Anadolu Efes i Cibona). To je ujedno prvi put od 1. oktobra, kada je sezona počela, da su crveno-beli vezali četiri pobede. Igraju najbolje otkako su se okupili.

Drugi najveći niz je bio upravo na početku sezone kada su imali tri pobede nad Mornarom, Megom i Barselonom. Posle toga su usledile oscilacije u rezultatima i mini-serije od tri puta po dva vezana poraza.

Ne znamo šta se dogodilo između 23. novembra i 1. decembra, šta je Alimpijević rekao svojim igračima i kakve je čini bacio, ali posle reprezentativnog prozora Zvezda je počela da gazi i u velikom je, očiglednom naletu. I igračkom - i rezultatski.

Pao je Real u Madridu, rutinski i Efes, Igokea, kao i Cibona usred Zagreba.

Upravo je ta reč "rutinski" nešto što je do sada nedostajalo. A izjave posle Cibone govore da su i trener i tim voljni da sve to izgleda mnogo bolje. Alimpijević će to sigurno zahtevati, ima tu još dosta prostora za napredak, posebno u odbrani pik en rola i građenju skoka.

Napredak je uočljiv kod mnogih igrača, a primetno je i da Džejms Feldin igra kao u transu. Protiv Cibone je dao 23 poena (6/10 za tri), Efesu je strpao čak 29, Igokei 10 i Real Madridu 10. Bilo je potrebno malo vremena Zvezdinom beku da se potpuno aklimatizuje i navikne na saigrače, uslove u Srbiji i klubu, ali izgleda da je to sve iza njega i da se sada od njega dobijaju optimalni rezultati.

Recimo, tokom zagrevanja pre utakmice, dok je još u trenerci, možete da primetite koliko je fokusiraniji nego na početku sezone. To sve, takvi detalji, donose rezultat na parketu.

Takođe, Ognjen Dobrić je sve bolji, Nemanja Dangubić je počeo nešto da pogađa spolja, Dejan Davidovac vrti u napadu neverovatno pametno i kvalitetno menja Ročestija. Napravila se hemija, sistem igre, a nikako se ne može pobeći od činjenice da Zvezdina igra i dalje zavisi dosta od trojki.

Protiv Cibone ih je bilo 14/26, protiv Efesa 14/28. Primetan je i pad u pokušaju za tri, što je dobro, jer ih je protiv Reala bilo čak 40, što je mnogo, previše. Ali, kada šut ide, to je oružje protiv kog nema odbrane.

Sve ovo dovelo je Zvezdu do drugog mesta u ABA ligi, ali i do prihvatljivog skora 4-7 u Evroligi. Taj skor može da bude i bolji ukoliko Zvezda pregazi Valensiju u petak u Španiji. Slepi miševi imaju sedam vezanih poraza u Evroligi, a dolazi im tim koji je u najvećem naletu od početka sezone. Uz sve to stigao je i "paketić" u kom se našao Dilan Enis.

Zvezda je u punom gasu!

