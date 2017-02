Todorović: Voleo bih da postanem fudbalski trener! Navijam za Partizan, gledao sam večiti derbi dva puta

Košarkaš Himkija dao zanimljiv intervju za ruski Čampionat

Marko Todorović je crnogorski košarkaš koji trenutno nastupa za ruski Himki dao je opširan intervju za ruski sajt Čampionat u kom je govorio o tome koliko mu je teško bilo da nauči tamošnji jezik, te koliko mu odgovara, to jest ne odgovara hladno vreme u Rusiji.

Posebno je govorio o fudbalu prema kome momak koji je u karijeri igrao za Huventud, Barselonu i Bilbao oseća veliku strast.

"Igrao sam fudbal sedam godina. Na sreću, u jednom momentu sam napravio pravi potez i prešao na košarku".

Kako se to dogodilo?

"To je prilično zanimljiva priča. Započeo sam kao vezista. Potom me je trener pomerao jer sam bio visok od malena. Ali, očigledno nisam bio dobar kao što sam mislio da jesam. U jednom meču me je trener uveo na teren na 10 minuta pre kraja, ali me je posle pet minuta izveo iz igre. Potom mi je rekao u svlačionici - možda bi trebalo da probaš da budeš golman. Tu se završila moja fudbalska karijera a-ha-ha. Imao sam 14 godina".

Ali, ljubav prema fudbalu nije nestala.

"Naravno. Ozbiljno sam razmišljao da posle košarkaške karijere probam da budem fudbalski trener. Imam prijatelja, koji radi kao asistent u profesionalnom timu. Tako da mi on daje savete, deli znanje sa mnom. Objašnjava mi kako pravi plan za trening, taktičke šeme... Zaista mi se to puno dopada".

Da li je siguran da će mu se to ostvariti?

"Nema garancije. Ali nisu svi uspešni treneri bili profesionalni fudbaleri. Kada je moglo Murinju da se dogodi, zašto ne bi meni? Najvažnije je razumeti i voleti fudbal".

Ti navijaš za Partizan?

"Da, dugo sam navijač Partizana".

Po toj logici bi trebalo da navijaš za CSKA u fudbalu?

"To sam shvatio nedavno. Bio sam na utakmici CSKA i Crvene zvezde u Moskvi i došli su navijači CSKA koji su pevali i navijačke pesme Partizana. Znao sam za bliskost Partizana i PAOK-a, ali nisam za CSKA".

Da li si bio na fudbalskom derbiju u Beogradu?

"Jesam, dva puta. Atmosfera na stadionu je zapanjujuća. Ali navijači Partizana su i dalje najbolji a-ha-ha".

Da li Todorović gleda fudbalsku Ligu šampiona?

"Da, gledam. Volim moderan fudbal. Ranije je bilo važno da budeš tehnički potkovan, ali sada dosta zavisi od atleticizma. Kao i u drugim sportovima".

Za koga misli da je favorit za osvajanje Lige šampiona?

"Teško pitanje. Ne sviđa mi se kako igra Real, verovatno Bajern. Mislim da Barselona nema šanse", zaključio je Todorović.

Profesionalni košarkaš sa velikom strašću za fudbalom. Retkost. Ali, prilično simpatična.

