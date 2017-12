Toliko loš da ga niko neće: Od najvećeg talenta Evrope do fudbalera kog tera najgori tim Premijer lige

Šta se desilo Renatu Sančesu?

Ispunjeni su svi preduslovi da se jednog dana, ne tako dalekog, o njemu piše kao o (još jednom) propalom talentu. O dečku koji s loptom zna (to nije sporno), ali koji na sebi ne radi. Ništa. Ama baš ništa da bi makar naterao trenere da mu daju šansu. Potvrda da je u savremenom sportu talenat nula i da će vas snagatori pregaziti kao na prašnjavom putu stigla je u vidu informacije da Renata Sančes neće - niko!

Da, da, to je onaj momak koji je leta 2016. postao najmlađi učesnik finala Prvenstva Evrope. I njegov osvajač. Da, da, to je isto ono dete koje se za 35.000.000 evra obrelo u Bajernu i da je radio kako je trebalo igrao bi, dobio priliku da ispuni bonuse, u kasu Benfike ubaci možda i celih 80.000.000 evra na ime obeštećenja. Da, da to je isti onaj igrač koji se sad smuca od tribina do klupe najgoreg tima Premijer lige, jer na teren maltene ne izlazi.

To je fudbaler neizvesne budućnosti.

Bajern ga je letos prosledio na pozajmicu Svonsiju (Labudovi to zadovoljstvo platili 8.500.000 evra) u želji da ga razigra. Prevarili su se. I Bavarci i Velšani. Renato je toliko očajan da ne može ni zu startnih 11 da uđe, pa klub sa stadiona Liberti - prenose engleski mediji - želi da ga se reši i da saradnju s njim prekine posle samo pet meseci. Razlog: počeo je samo sedam utakmica, mučio se s povredama, a još više sa zahtevima trenera Pola Klementa, koji ga je kritikovao da „igra užasno“, možda time i „ubio“ na polju samopouzdanja, pa Portugalca nije bilo čak ni u protokolu na poslednja dva susreta fenjeraša Premijer lige.

Koliko loš moraš da budeš da te nema ni u 18 takve ekipe?

Jasno je da Svonsi na njega ne računa i potpuno razumljiva namera vrha kluba da ga se reši. Samo, ima jedan ogroman problem. Ne želi ga ni Bajern. Bar ne sad.

„Ne znam da postoji mogućnost Sančesovog povratka, nismo je ni pominjali u klubu. Pogotovo što smo pretrpani na sredini terena. Ne treba nam još igrača“, jasno je stavio do znanja trener Jup Hajnkes, koji u na pozicijama zadnjeg veznogh koristi Artura Vidala, Sebastijana Rudija, Korentina Tolisoa, Tijaga, a i vratio je i Havija Martineza sa mesta štopera.

Još mu samo fali nedokazani Renato Sančes.

Dodatni problem je što uprava kluba sa Alijanc arene nema gde da ga udomi. Bajernov tim je popunjen, a ne može da ga šalje na novu pozajmicu, jer propisi sprečavaju igrača da u jednoj takmičarskoj godini nosi dresove tri razlilčita kluba, uz napomenu da je Renato letos igrao u Superkupu Nemačke.

Kako je teško poverovati da će trenutnom formom ubediti Pola Klementa da zaslužuje mesto u Svonsiju sve deluje da mu sledi period stagniranja. I to u godini Mundijala, kad je trebalo da zablista.

Nešto mora da menja. Klub ne može. Dakle - samog sebe.

