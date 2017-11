Tošić: Ako bude penal - pucam

„Utakmice poput ove rešavaju se iz jedne šanse“, kaže vezista Partizana

Pre dve i po sedmice u Surdulici je, po sopstvenom priznanju, postigao prvi gol iz jedanaesterca u karijeri. Priliku da zadrži stopostotan učinak propustio je u Čačku, mada se kasnije iskupio u očima navijača majstorijom iz slobodnog udarca, ali ukoliko u četvrtak veče opet bude penal u korist Partizana, Zoran Tošić će zgrabiti loptu.

„Ko bude na spisku taj će šutirati. Dosad smo to bili Marko Jevtović i ja, on pred kraj utakmice sa Borcem nije bio na terenu, a ukoliko u četvrtak to budem ja naravno da ću preuzeti odgovornost“, nije uzdrman popularni Bambi zbog neiskorišćenog šuta sa 11 metara u nedelju veče.

Nije, jer je koji minut kasnije pogodio sa duplo veće udaljenosti, a u ponedeljak treći put postao otac, pa se nada da će niz srećnih vesti da se nastavi trijumfom crno-belih nad Skenderbegom.

„Postoje nagoveštaji da mu se supriga porodila kad je omašio penal“, zasmejao je sve na konferenciji za medije Miroslav Đukić, posle čijih reči je krilni vezista delovao za nijansu opuštenije. „Nadamo se i ljudi iz kluba i navijači i ja sam da će sreća da se produži. Najbitnije je da uzmemo tri boda, bio bi to iskorak u ovoj sezoni, znalčilo bi nam na planu samopouzdanja“.

Crno-beli u prva tri kola nisu uspeli da zabeleže pobedu. Sad je vreme. Protiv, objektivno, najlošijeg tima u Grupi B. Makar na papiru.

„Svesni smo da će biti teško, protivnik je ozbiljan i agresivan. U prvoj utakmici smo imali nekoliko prilika, nismo ih realizovali, a to je u evropskim mečevima najbitnije. Jer, to okreće susret u tvoju korist. Uverili smo se u prvenstvu kolikio je lakše ako ne vreme „otvorimo“ rivala. Nadam se da ćemo sutra to početi da radimo i u Evropi. Utakmice poput ove rešavaju se iz jedne šanse, moramo da budemo spremni na nju“, dodao je Zoran Bambi Tošić, fudbaler angažovan u završnici prelaznog roka s namerom da rešava baš utakmice poput predstojeće.

Možda iz slobodnog udarca nalik onom u Čačku.

GLEDAJU NAS MILIONI, POŠALJIMO U SVET LEPU SLIKU

Pred meč Partizan - Skenderbeg nazaobilazna tema je podsećanje na susret Srbija - Albanija na istom mestu, u Humskoj, pre tri godine, u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope.

„Bio sam akter tog meča i žao mi je što smo kao država i reprezentacija snosili najveće posledice. Izgubili smo šanse da se takmičimo dalje. Nadam se da smo naučili lekciju. Svako ima pravo da bodri svoj tim i da stane iza njega, ali moramo da znamo da nas gledaju milioni ljudi i da moramo da se koncentrišemo na fudbal. Red je da svetu pošaljemo sliku na osnovu koje će ljudi videti da se onakve stvari neće ponavljati“, apelovao je Tošić.

