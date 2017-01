Totalna rekonstrukcija Volfzburga: Kupljeni zamena za Drakslera i čudo od napadača!

Plejmejker doveden za 12.500.000 evra iako mu je klauzula narednog leta bila manja, a napadač je preotet Arsenalu

Veličina slova A A A

Počelo je veliko spremanje u Volfzburgu! Ekipa iz grada Folksvagena ove zime pravi totalnu rekonstrukciju. Sve je to najavljeno smenama direktora Alfosa i trenera Hekinga, a sada se prešlo na igrački kadar.

Prvo se Volfzburg rešio Julijana Drakslera i prodao ga Pari Sen Žermenu za 40.000.000 evra, a sada je počeo da taj novac troši na pojačanja. Podsetimo da su za 12.000.000 evra doveli Rajhedlija Bazura iz Ajaksa, kao jednog od najperspektivnijih veznih fudbalera u Evropi. Sada je stigla i prava zamena za Drakslera. Volfzburg je iz Majnca doveo ofanzivnog vezistu Junusa Malija.

Vukovi su Majncu platili 12.500.000 evra za obeštećenje, a plejmejker je potpisao ugovor do 2021. godine i odmah se uputio u trening kamp u španskoj La Mangi. Mali je za naredno leto imao otkupnu klauzulu od 10.000.000 evra, ali Volfzburg nije želeo da čeka i odmah je platio nešto veću cenu, tako da je ovo dobar posao i za Majnc.

Međutim, to nije sve. Danas je promovisano još jedno pojačanje u Volfzburgu. Kupljen je i nigerijski napadač Viktor Osimhen. On je plaćen 3.500.000 evra, a dolazi iz Ultimejt Strajkers Akademije, bazirane u Lagosu. Dečko ima samo 18 godina i jedan je od najtraženijih napadača na svetu. Na Mundijalitu za igrače do 17 godina je predvdio Nigeriju do svetske titule sa 10 golova na sedam utakmica.

Želeo ga je Arsenal, ali je mladi napadač odbio poziv Arsena Vengera i rešio da karijeru gradi u Nemačkoj. Sa Volfzburgom je potpisao do leta 2020. godine.

Takođe, očekuje se i dolazak krilnog napadača Pol-Žorža Ntepa iz Rena za kojeg se interesuju Kristal Palas i Njukasl. on je izabrao Volfzburg i pored ponuda sa Ostrva. danas se pozdravio sa kolegama iz svlačionice Rena, a francuski klub će za obeštećenje inkasirati 8.500.000 evra.

Sada se mogu očekivati još neki odlasci iz Volfzburga. Luiz Gustavo je želja Nice, Intera i Juventusa, Rikrdo Rodrigez bi mogao u Inter, Milan, Čelsi ili Arsenal, a PAOK želi da vrati Vijerinju.

(FOTO: Action images)