Totenhem našao zamenu za Vokera

Ponuda 15.000.000, uzmi ili ostavi...

Totenhem užurbano radi na dovođenju zamene za Kajla Vokera koji je u transferu teškom 51.000.000 evra prešao u Mančester Siti.

Rikardo Pereira iz Porta, čija je otkupna klauzula 25.000.000, evra više nije u piku, pa se Mauricio Poketino okrenuo Džeremiju Toljanu, mladom defanzivcu Hofenhajma. Toljan je izvorno levi bek, ali kako je nedavnom završenom Evropskom šampionati za mlade reprezentacije blistao kraj desne aut-linije, ne samo da je pokazao kako je polivalentan igrač, već je sebi značajno podigao cenu i privukao pažnju bogatih klubova.

Totenhem još nije poslao zvaničnu ponudu za Džeremija Toljana, no očekuje se da će to uskoro učiniti. Nezvanično se može čuti, a to prenosi Skaj sport, da bi Hofenhajm mogao da se zadovolji sumom od 15.000.000 evra.

E sad, zašto samo toliko novca na ovom ludom tržištu, ako se radi o vrhunskom beku, inače deficitarnoj robi? Razog je jednostavan. Hof je ovog leta već ostao bez kapitena Sebastijana Rudija jer mu je ugovor istekao, pa ne želi da mu se slično desi sa Toljanom, pošto ovom momku narednog leta ističe ugovor.

Dakle, biće 15.000.000, uzmi ili ostavi.

