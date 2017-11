Toti ima čoveka za spas italijanskog fudbala...

Legenda Rome se pridružio stavu da je vreme za mlađe i još jednom ponovio šta mu je najžalije u karijeri

Veličina slova A A A

Danima je Italija tugovala posle eliminacije u plej-ofu za plasman na Mundijal u Rusiji i još se na Apeninima ne mire sa tužnom fudbalskom sudbinom da ih posle toliko godina neće biti na Svetkom prvenstvu.

Eliminacija od Švedske je doživljena kao katastrofa, ali i prilika da se italijanski fudbal očisti od ljudi kojima tu nije mesto. Počelo se se smenom selektora Venture, nastavilo se sa odlaskom omraženog predsednika Tavekija, a još neki dinosaurusi koji su godinama zalepljeni za fotelje bi konačno mogli da napuste italijanski fudbal.

Javnost i navijači traže mlađe snage i svežu krv, a Italija ima jake ličnosti koji bi mogle da odgovore tom zadatku. Mnogi bi rado na nekoj funkciji videli legendarnog Frančeska Totija koji trenutno obavlja direktorsku funkciju u Romi. Iz tog razloga je nemoguće da uđe u FS Italije...

„Teško mi je pala eliminacija Italije. Kao i većina Italijana, nisam očekivao da propustimo plasman na Mundijal u Rusiji. Nažalost., to se desilo i šokirao ceo svet fudbala. Ne samo Italiju. Gledanje Mundijala bez Italije će biti čudno...“, kaže Toti.

Legendarni Romin kapiten želi da na čelu italijanskog fudbala vidi nekadašnjeg saigrača Damjana Tomazija, danas predsednik sindikata fudbalera u Italiji. Tomazi važi za oličenje poštenja u fudbalskom svetu...

„Mnogo imena se pominje u poslednje vreme, ali ja lično bih voleo da se Damjano Tomazi preuzme sve. Ne govorim to samo zato što mi je prijatelj, već zato i što je mald, pozitivan i transparentan lik. Poznaje dobro italijanski fudbal i mnogo ljudi u njemu. On može da preuzme italijanski fudbal u svoje ruke“.

Posle okončanja igračke karijere, Toti je obukao odelo i zajedno sa sportskim direktorom Monćijem je redovan u svečanoj loži na mečevima Rome.

„Često sam u svlačionici. Skoro svako jutro ili popodne tokom treninga. Blizu sam igrača i trenera, tako da je sličan osećaj osim što se ne skidam za utakmice“.

Iako je mogao da ima mnogo trofejniju karijeru, izabrao je da ceo igrački vek posveti Romi. Ne žali za trofejima, već za nečim drugim.

„Uvek sam to govorio i uvek ću to ponavljati. Najviše žalim zbog toga što u karijeri nisam igrao sa Ronaldom. Bilo bi to ostvarenje sna, a verujem i njegovog. Postizao je mnogo golova, ali sa mnom iza sebe bi postizao još više“, istakao je Frančesko Toti.

(FOTO: Action images)