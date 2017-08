Transfer bombe poslednjeg dana prelaznog roka!

Koga čekamo, kome se nadamo

Svake godine kažemo - očeujte neočekivano! Jer zaista je tako kad voda uđe u uši, pa bogati klubovi pomahnitaju želeći da zakrpe rupe. I ovog 31. avgusta očekuje nas isti scenario. Superbogatim gazdama Barselone, Mančester Sitija, Liverpula i drugih klubova iskolačiće se oči kao devojkama kada sa blanko čekom ušetaju na sajam cipela. Ako ne budu dobili šta žele - neko će stradati. Panične kupovine redovna su pojava u završnicama prelaznih rokova.

Međutim, neke stvari trebalo bi da su koliko toliko jasne. Neki igrači već su viđeni u drugim klubovima. Pa da vidimo šta bismo sve to mogli danas da dočekamo.

Kilijan Mbape (Monako - PSŽ) - 180.000.000 evra

Već nekoliko dana ovo izgleda kao gotov posao, ali još nema zvanične potvrde. Juče skoro da ovaj transfer nije bio pomenut. Mbape će biti najveći transfer poslednje dana dana i drugi najveći u ovom prelaznom roku i istoriji fudbala. PSŽ je pristao da Monaku plati između 180.000.000 i 190.000.000 evra za supertalentovanog napadača. Za obavezan otkup ugovora posle pozajmice od godinu dana. Ali finansijski fer-plej, monitoring UEFA i komplikovana papirologija koja prati ovakvu mega operaciju odložili su ceo posao za poslednji dan. Međutim, niko ne sumnja da će PSŽ do večeras u ponoć trijumfalno objaviti dolazak Mbapea koji će zarađivati oko 15.000.000 evra po sezoni na Parku prinčeva.

Aleksis Sančez (Arsenal - Mančester Siti ) - 75.000.000 evra

Bitka za Aleksisa je počela još pre nekoliko meseci kada je postalo jasno da neće produžiti ugovor sa Arsenalom. Ušao je u poslednju godinu ugovora i Arsenal rizikuje da ga sledećeg leta izgubi bez obeštećenja. Odbio je ponude Vengera za produžetak i jasno stavio do znanja - želi da ide iz Arsenala! Od svih kandidata koji su ga želeli poput PSŽ-a, Bajerna, Monaka, Mančester Junajteda ili Čelsija, na kraju je samo Mančester Siti ostao u igri. I sačekao finiš da krene u konačni napad. Venger je odbio prvu ponudu od 54.000.000 evra, ali je svestan da ne drži sve karte u rukama pa je zauzvrat tražio Sterlinga. Gvardiola je odbio i sprema novu ponudu koja bi mogla da iznosi 74.000.000 evra. Lude pare za igrača kojem ugovor ističe na kraju sezone, ali može im se. Aleksis čeka u domovini gde je u kampu reprezentacije. Tamo su i Sitijevi operativci i lekari koji čekaju zeleno svetlo od Vengera da ekspresno završe transfer pre ponoći...

Filipe Kutinjo (Liverpul - Barselona) - 160.000.000 evra

Čim su ostali bez Nejmara, Katalonci su svim silama jurnuli na staru metu Filipea Kutinja. On bi trebalo da zakrpi rupu nastalu odlaskom zemljaka i dobrog prijatelja. Ali Liverpul muški odoleva iako igrač kopa nogama i rukama da ređe na Kamp Nou. Liverpul je do sada odbio tri ponude Barselone. Spreman je da proda Kutinja samo pod uslovom da Barsa ponudi 160.000.000 evra. Ona je do sada najviše nudila 120.000.000 evra fiksno plus 30.000.000 evra kroz bonuse. Igrač odbija da igra za Redse, oni se nevešto pravdaju povredama i prehladom, ali je jasno da dve strane hoće, a jedna neće ovaj transfer. Sve dok Katalonci brutalnom ponudom i definitivno ne slome otpor Redsa. To se očekuje do sutra kada se u Španiji ističe relazni rok, ali Liveprul ima vremena samo do večeras da dovede zamenu. Mada, jutros se pominje da bi Barsa mogla da se okrene i ka Paulu Dibali.

Anhel Di Marija (PSŽ - Barselona) - 50.000.000

Poput Kutinja, Barsa steže obruč i oko Anhela Di Marije koji je takođe već dugo vremena na meti Katalonaca. Di Marija je raspoložen za prelazak na Kamp Nou, dogovorio je svoje uslove, ali ga PSŽ ne pušta. Iako je zvanično zatražio transfer. Ipak, zbog kupovine Nejmara i izvesnog dolaska Mbapea, Sveci su dužni da prodaju neke skupocene igrače kako bi izbegli probleme sa finansijskim fer-plejom. Di Marija je jedan od njih. Barsina ponuda od 35.000.000 evra plus 15.000.000 kroz bonuse je odbijena. Ali za fiksnih 50.000.000 evra će PSŽ popustiti. Najradije ga ne bi prodali Barsi koju Naser Al Kelaifi ne može da smisli, ali nemaju mnogo vremena i izbora.

Toma Lemar (Monako - Liverpul) - 80.000.000 evra

Dok otkucava sat za selidbu Kutinja u Barseonu, Liverpul radi na dovođenju njegve zamene. Izbor je pao na Tomu Lemara iz Monaka kojeg je celo leto jurio Arsen Venger i na kraju odustao. Prva Liverpulova ponuda od 68.000.000 evra je odbijena, a onda je usledila i druga od 72.000.000 plus 8.000.000 kroz bonuse. Pregovori su u toku, igrač ćeli da dođe na Enfild, Liverpulovi čelnici u Kneževini lome otpor Ribolovljeva i Vasiljeva. Transfer je blizu realizacije, a možda u njega bude uključena i pozajmica Divoka Origija. Porbleme pravi Barsa koja je navodno zainetersovana za Lemara, ali verovatno pokušava da izvrši pritisak na Liverpul kako bi odustajanjem od Lemara dobila čist put do Kutinja.

Virdžil Van Dajk (Sautempton - Liverpul i Čelsi) - 70.000.000 evra

Ovaj čovek je odavno predodređen da uzdrma fudbalsku pijacu. Još na početku prelaznog roka je bilo jasno da će napraviti dar-mar na tržištu jer je zaludeo najveće engleske klubove poput Mančester Sitija, Čelsija, Liverula, Arsenala... Uzalud se Sautempton branio, suspendovao ga, pretio... Van Dajk želi da ode i kada ode, postaće verovatno najskuplji defanzivac u istoriji fudbala. Sautempton će inkasirati oko 70.000.000 evra ako ga proda do kraja večeri. Mančester Siti je odustao, za Arsenal je preskup, u igri su Čelsi i Liverpul, a igrač bi radije kod Klopa nego kod Kontea. Čeka se da Redsi odoborovolje Svece na pregovore, s obzirom da je Sautempton bio ljut na njih zbog nedovoljenih pregovora sa igračem. Ipak, nikome ne ide u prilog da Van Dajk ostane i trenira sa juniorima Svetaca. Čeka se da Liverpul i Čelsi danas izađu sa konkretnim ponudama i razbiju kasu za hoalndskog topera.

Dijego Kosta (Čelsi - Atletiko) - 45.000.000 evra

Nije tajna da će nazad u Madrid, ali pitanje je kako, pošto ni Dijego Kosta ne može sebi da dozvoli da šest meseci pauzira, a Atletiko zbog Fifine suspenzije ne može da registruje nove igrače. Stoga će biti prekopirano rešenje primenjeno u slulčaju Vitolo. Jorgandžije će Kosti pozajmiti 40.000.000 do 45.000.000 evra kako bi on sam otkupio svoju slobodu od Čelsija, a potom će potpisati šestomesečnu pozajmicu kako bi ostao u formi dok se u januaru ne pridruži četi Dijega Simeonea. Ruku spasa nudili su mu Bešiktaš, Everton, Deportivo, ali je bar trenutno najrealniji da polusezonu kao i Vitolo premosti u Las Palmasu.

Vilijam Karvaljo (Sporting - Vest Hem, Monako) - 45.000.000 evra

Odavno se o ovom Portugalcu priča kao o velikom pojačanju nekog premijerliagaša i bilo bi previše da i ovo leto ostane samo na pričama i spekualacijama. Nikada nije bio bliži selidbi u neki jači klub. Vest Hem već danima pokušava da prelomi Sporting i nudi oko 35.000.000 evra, ali Portugalci insistiraju na otkupnoj klauzuli od 45.000.000 evropskih novčanica. Uključio se i Monako koji nudi 41.000.000 evra za snažnog vezistu portugalske rereentacije. Danas bi sve trebalo da bude gotovo...

Andre Gomeš (Barselona - Totenhem i Vest Hem) - 35.000.000 evra

Nudila ga je Barselona kome je stigla, nadala se da bi mogla da ga iskoristi i kao argument u pregovorima sa Juventusom oko Paula Dibale, ali za sada nije pronašla rešenje za Andrea Gomeša. Previše je loša sezona iza njega, iako je bio najavljivan kao kapitalno pojačanje. Engleska bi ipak mogla da bude njegova sledeća destinacija. Vest Hem je već počeo pregovore o pozajmici, a prema spekulacijama sa ostrva dobio bi ga za džabe, ali pod uslovom da garantuje da će Portugalac u Londonu odigrati barem 70 odsto utakmica. Interesuje se i Totenhem.

Deni Drinkvoter (Lester - Čelsi) - 38.000.000 evra

Lester bi najradije nastavio saradnju sa zadnjim veznim, ali Čelsi je mnogo atraktivniji, pa je Deni Drinkvoter zvanično zatražio transfer. Lisice ipak zatežu za obeštećenjem baš kako bi oterale Plavce. Antonio Konte je uporan, jer Drinkvotera vidi kao igrača koji bi mogao da zakrpi rupu nastalu odlaskom Nemanje Matića u Mančester junajted. Konte je bio protiv toga, iako je ovog leta iz Monaka doveo i Tjemuea Bakajoka. Planirao je da rotira njega, Matića i Ngola Kantea. Sada ima samo dvojicu vrsnih zadnjih vezista. Drinkvotera je identifikovao kao ključno pojačanje. Mada nije Konte baš uvek bio u skladnim odnosima sa najbližim saradnicima Romamna Abramoviča.

(FOTO: Action Images)