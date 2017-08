TRANSFERI UŽIVO (2. avgust): Nejmar se pozdravio sa saigračima! Mbape sada košta 200.000.000, Juventus se setio Andrea Gomesa, Arsenal sprema 50.000.000 za Lemara

12.02 - Bordo je sa Atletiko Paranaenseom utanačio transfer defanzivnog veziste Otavija (23) za 7.000.000 evra. Brazilac bi do kraja nedelje trebalo da stigne na lekarske preglede i potpisivanje ugovora sa Žirondincima.

11.55 - Idemo malo do Francuske koja će dolaskom Nejmara sigurno dobiti na popularnosti u narednom periodu. Paris United - Tviter nalog blizak Svecima, objavio je da posle Brazilca na Park prinčeva sleće i Kilijan Mbape. Prema njihovim informacijama, mladić je već zatražio od Monaka da ga pusti, ali bi Kneževi da ga usmere ka Realu, radije nego prema Parizu.

11.48 - Opet su aktuelni Juventus i Sergej Milinković Savić. Međutim, ima jedan važan uslov za mogući transfer Srbina u Torino, a kompletnu priču pronađite u našoj redovnoj rubrici Buongiorno Italia. Opširnije OVDE

11.42 - Arsen Venger je pikirao i vezistu Nice Žana Serija kao potencijalno letnje pojačanje. Francuski L'Ekip u pisanom izdanju tvrdi da Profesor nije poslao konkretnu ponudu samo iz razloga što mu tim vrvi od centralnih vezista, ali da ga ima u vidu...

11.35 - Lacio je spremio novi ugovor za Stefana De Fraja. Prema informacijama Gazete, holandskog štopera čeka ugovor do 2020. godine i godišnja plata od 2.200.000 evra, uz otkupnu klauzulu od 25.000.000 evropskih novčanica. Poštena ponuda Lacijala...

11.28 - Atalanta nastavlja da bocka Đenovu oko Dijega Laksalta, ali će za njegovo dovođenje trebati para. Tim iz Bergama je računao da će mu biti dovoljno 10.000.000 evra, ali đavola. Grifoni traže 15.000.000, s obzirom na to da su odbili već 9.000.000 od strane Sportinga iz Lisabona.

11.22 - ZVANIČNO: Matijas Vesino (25) je novi fudbaler Intera. Davno najavljeno danas realizovano - obeštećenje Violi 24.000.000 evra i ugovor na četiri godine za Urugvajca.

11.15 - NEJMAR: Možda smo smorili s njim, ali Brazilac je centralna tema svih svetskih medija. Izvori Skaja iz UEFA poručuju da La Liga ne može da odbije klauzulu i blokira mu transfer u PSŽ. Biće da je po sredi samo pokušaj Španaca da spreče odlazak jedne od najvećih zvezda ove lige...

11.11 - NEJMAR: Španska La Liga neće prihvatiti 222.000.000 evra i osloboditi Nejmara ugovora sa Barselonom (što je u obavezi da učini prema važećim propisima). Za danas popodne je najavljen sastanak čelnika Primere i PSŽ-a kako bi se iznašlo rešenje.

"Nećemo prihvatiti novac zagarantovan klauzulom jer mislimo da to nije u skladu sa propisima finasnijskog fer-pleja", saopštio je sinoć prvi čovek lige Havijer Tebas.

10.59 - Ni Alvaro Negredo nije trenirao jutros sa Valensijom, ali je njegov problem mnogo manji. Iskusni Španac je na korak od selidbe u Bešiktaš, a već večeras mogao bi da se pojavi na Bosforu i izazove ludnicu na aerodromu.

10.52 - ZVANIČNO: Talentovani napadač Žan Celar (18) napustio je Maribor i preselio se u Romu. Za početak nastupaće za primaveru Vučice.

10.45 - Transfer Nejmara u PSŽ će po svoj prilici izazvati tektonski potres, a jedna od posledica mogao bi da bude i porast cene Kilijana Mbapea. Ukoliko Sveci zaista kupe Brazilca za rekordnih 222.000.000 evra, Monako neće pustiti tinejdžersku zvezdu za manje od 200.000.000.

10.39 - Juventus je obnovio interesovanje za Andrea Gomesa. Pošto PSŽ traži čak 30.000.000 evra za Matuidija koji je zašao u 30. godinu, a Sevilja ne pušta N'Zonzija za manje od 40.000.000 (klauzula) u Torinu su se odlučili za vezistu Barselone. Problem je samo što informaciju donosi Tutosport, koji je poznat kao list koji hoće da lupi kada su u pitanju transferi...

10.33 - Pošto je Serž Orije završio na Old Trafordu, Totenhem je krenuo po drugog desnog beka. Opširnije OVDE

10.28 - Arsenal ne odustaje od Tome Lemara. Iako im je Monako već odbio dve ponude, najpre od 30.000.000, zatim i od 40.000.000 funti, Tobdžije se ne predaju i najavljuju novu inicijtivu. Kneževi nemaju nameru da ga puste za manje od 50.000.000 funti (56.000.000 evra).

10.23 - NEJMAR: Britanski BBC javlja da je Nejmar krenuo u Pariz na završne pregovore sa PSŽ-om i potpisivanje ugovora nakon što mu je trener Valverde rekao jutros da "reši svoju budućnost". Pratimo pažljivo šta se dešava, možda danas dobijemo i najskuplji transfer u istoriji fudbala.

10.15 - ZVANIČNO: Ekvadorac Felipe Kaisedo (28) je novi fudbaler Lacija. Stigao je iz Espanjola u transferu vrednom 3.000.000 evra.

10.11 - Iz Barse su potvrdili da Nejmar nije trenirao jutros, ali uz dozvolu trenera Ernesta Valverdea. Ko zna šta se tu dešava...

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive

10.09 - Nakon što je spakovao desnog beka, Žoze Murinjo je krenuo po još jednog centralnog vezistu, a ovog namerava da ugrabi ispred nosa baš Pari Sen Žermenu. U pitanju je mladi Belgijanac Leander Dendonker (22) iz Anderlehta mada za sada nema informacija koliko bi transfer talentovanog veziste na Old Traford mogao da košta.

10.05 - Sada samo francuski sud može da spreči transfer Serža Orijea u Mančester Junajted. Opširnije OVDE

10.00 - Jutro otvaramo s Nejmarom koji izgleda definitivno prelomio i ide u Pari Sen Žermen. Španski novinar Giljem Balag objavio je na Tviteru da Brazilac nije trenirao jutros sa Kataloncima već da je na insistiranje ključnih igrača saopštio ekipi da napušta Nou Kamp.

Neymar didn't train today + told team mates he's off to PSG. Key players were fed up with situation and wanted him to say it to the group. pic.twitter.com/MDlavOeiSd