Trči, trči Gobeljić

“Znao sam da neću znati gde ću”, dobor raspoložen je Zvezdin univerzalac

Videlo se u očima čim je lopta ušla u mrežu. Da se razumemo, svako se obraduje golu. Ali ne baš svako onoliko koliko Marko Gobeljić svom prvencu na kultnoj "Marakani". Videlo se odmah da je gol protiv Radnika dugo, baš dugo čekao.

"Ovaj trenutak sam sanjao čitav život", iskreno odgovara Zvezdin univerzalac, koji maltene samo još što gol nije branio.

"Nisam se nadao lopti u trenutku kada je Pešić uputio, mislio sam da će ići na Milića. Ipak, Aleksandar me je sjajno pronašao, lopta mi je došla tačno na nogu i zahvaljujem mu se još jednom. Takođe, čestitao bih mu na novom het-triku i na tome što zauzima vodeće mesto na listi strelaca Superlige. Posvetio bih prvenac svojoj porodici i prijateljima koji su od prvog trenutka verovali u mene, koji su mi podrška u svakom momentu i koji znaju koliko sam sada srećan", dodaje Gobeljić.

Ipak, čak ni u ovakvom trenutku sebe ne stavlja na prvo mesto.

"Moram da istaknem da sam mnogo srećniji zbog Brankovog prvenca, nego zbog svog. On je izašao iz teške povrede i drago mi je što se na ovakav način vratio… Pre utakmice mi je baš Branko rekao da dotrčim do njega ukoliko postignem gol. Već tada sam rekao da, ukoliko zaista dam gol, neću znati gde ću. Hteo sam da posle proslave na 'severu' odem do njega, ali nije bilo vremena, sudija je već označio nastavak meča".

Za slavlje nema vremena, sledi Bačka u nedelju.

"Neće nam biti lako da igramo na svaka tri dana, umor nas stiže, ali ne smemo da mislimo o tome. Već u subotu nas očekuje izuzetno težak meč protiv Bačke, koji moramo podjednako dobro da odigramo kao danas, a onda se pripremamo za dalja iskušenja".

