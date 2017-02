Lepe su ti izjave, ali mali će igrati...

Pred Serhiom Aguerom su tri ključna meseca. Hoće li Gvardiola da aktivira najveću bombu prelaznog roka leta 2017...

Dobijamo li to slučaj Aguero? Posle svega što možemo da vidimo i čujemo poslednjih dana izgleda da je tako. Najbolji strelac Mančester Sitija sedi na klupi, Gabrijel Žezus igra umesto njega i daje golove, a Gvardiola ga hvali, dok za sve to vreme mediji na Ostrvu pišu o interesovanju Čelsija i Intera za sjajnog Argentinca.

Građani su juče savladali Svonsi golom Žezusa u nadoknadi vremena. To je treći gol mladog Brazilca na tri utakmice Premijer lige otkako je stigao iz Palmeirasa. Njegov ukupni učinak otkako je obukao dres Plavaca: 278 minuta, tri gola i dve asistencije.

Da stvar po Aguera bude gora Žezus je upravo upao na njegovo mesto u timu. A posle svega Pep Gvardiola samo sipa pohvale na račun svoje najnovije akvizicije.

"Dečko zna mnogo toga, sa loptom i bez lopte. To je pravi igrač za šesnaesterac, ima instinkt za gol".

Pa kako će se onda Serhio vratiti u startnih 11? Deluje, vrlo teško. I deluje da je i on sam svestan toga...

"U naredna tri meseca trudiću se da pomognem klubu koliko mogu, a onda će Siti odlučiti da li ima mesta za mene ili ne. Želim da ostanem, ugovor mi ističe da tri godine i srećan sam. Čekam šansu, a videćemo na kraju sezone šta će se desiti", rekao je Aguero sinoć za BBC.

Spekuliše se da su Kun i Pep u tihom ratu, no to nije sprečilo španskog stručnjak da pohvali ovu izjavu:

"Savršena reakcija! Znam, sigurno mu nije lako da se di na klupi".

Britanski listovi redom analiziraju i konstatuju da treći najbolji strelac u istoriji Sitija sa 154 gola nije Pepov miljenik i da ga je ovaj izostavio iz mnogih važnih utakmica ove sezone, počevši od one protiv Barselone na Nou Kampu. Takođe podvlače da ekipa, za divno čudo, beleži bolje rezultate kada Aguera nema u startnih 11.

Bivši igrač Mančester Junjateda, sada stručni konsultat engleskih TV stanica Fil Nevil, nema ni najmanju dilemu.

"Gvardiola je sve napisao na zidu. Jednostavno, ne simpatiše ga. Kun kaže da će pokušati da pomogne ekipi do kraja sezone, ali ne, ne verujem da će biti srećan".

Zbog svega što se dešava oko Serhija Aguera mladi Žezus je u dobroj meri u rugom planu, mada zapravo zaslužuje da bude na pijedestalu posle onoga što je pokazao na startu premijerligaške karijere. On je, kako i treba da bude, s obe noge na zemlji...

"Kako se osećam? Sjajno. Hvala svim dobrim ljudima koji su mi pomogli da se brzo naviknem. Mislio sam da će biti teže u Engleskoj", poručio je u kratkoj izjavi za medije u svojoj domovini Gabrijel Žezus.

Mančester Siti je Serhia Aguera doveo iz Atletika 2011. godine za 36.000.000 evra. Njegova tržišna vrednost je sada 60.000.000 i eventualna prodaja sigurno ne bi išla lagano. Ipak, klubovi koji se trenutno pominju kao zainteresovani nemaju problema sa finansijama. Za Čelsi se zna, ako ga zaista želi neće žaliti milione, dok Inter sada ima Kineze koji mogu da iskeširaju koliko se traži. Bilo kako bilo moraćemo da sačekamo leto pa da vidimo kakva je Pepova konačna odluka. Za sada možemo samo da se vratimo malo unazad i podsetimo na njegove prethodne "žrtve" kada su napadači u pitanju. U Barseloni je to bio Zlatan Ibrahimović, u Bajernu Mario Gomez - tražio da mu dovedu Gecea umesto njega. Ne voli čovek klasične napadače, to smo znali, ali šta li mu toliko smeta kod Kuna Aguera, to za sada ne znamo...

