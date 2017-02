Trener Bordoa: Veoma smo zadovoljni s Vukašinom

Žoslen Gurvenek ima samo lepe reči za našeg defanzivca

Stigao je Vukašin Jovanović ove zime na pozajmicu u Bordo kako bi imao minute na utakmicama koje nema u Zenitu, ali je možda brže nego što je i sam očekivao veoma brzo dobio poverenje i pohvale. Poslednja je došla od trenera Žoslena Gurveneka.

On je istakao da Jovanović ima veliki doprinos timu.

"On je tu na pozajmici na šest meseci bez opcije kupovine. Veoma smo zadovoljni sa onim što on radi i kako se uklopio u tim. Deluje mi i da je Gajić iz njega procvetao, a to dosta pomaže. Jako se dobro slažu, veoma je lepo primljen u ekipi i to se oseća", rekao je trener Bordoa.

Jovanović je do sada odigrao tri utakmice za Žirondince, a opširnije o Vukašinovoj priči mogli ste da čitate ovih dana u njegovom intervjuu za MOZZART Sport.

(FOTO: Star Sport)