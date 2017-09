Žestoke optužbe Brisa Đa Đeđea na račun Votforda

Veličina slova A A A

Drugu sezonu uzastopno Bris Đa Đeđe (26) izostavljen je sa spiska Votfordovih fudbalera za Premijer ligu iako su Stršljenovi za njega svojevremeno platili Marselju 4.000.000 evra. Desni bek rodom iz Obale Slonovače oglasio se u intervjuu L'Ekipu u kojem je izrazio svu frustraciju vezanu za karijeru na Vikaridž Roudu.

"Boli me to što ne mogu da izvršavam svoje profesionalne dužnosti, što mi u Engleskoj ne dozvoljavaju da igram. Počinje da biva nepodnošljivo. Razumem da me ne žele, ali neka me onda puste da odem negde gde ću igrati", ističe Đa Đeđe.

Potom je usledio žestok rafal po Votfordu.

"Igrao sam za reprezentaciju krajem avgusta, a kada sam se vratio u klub, otac je probao da me pozove nekoliko puta. Potom sam video SMS koji mi je poslao da nisam na spisku fudbalera za novu sezonu. Bio sam šokiran, očajan. Ono što me najviše boli jeste što sam za odluku saznao iz medija. Neverovatno. Valjda postoje neka pravila. Ovo je došlo do te mere da više ne može da se ćuti. Tretiraju me kao životinju!"

Niko mu nije dao nikakvo objašnjenje.

"Baš niko mi ništa nije rekao. Sve se promenilo otkako je otišao Macari. On me je žarko želeo u Votfrodu, lično me je zvao da dođem, ali otkako je napustio posao i moja karijera je krenula silaznom putanjom. Razgovarao sam sa Markom Silvom, rekao da me ne tretira kao dete, ne vredi. Nisam srećan, moram da treniram tokom nedelje, a onda vikendom sedim na kauču i gledam utakmice. To je užasno! Bez obzira na platu koja je dobra...", poručuje Bris Đa Đeđe.

(FOTO: Action Images)