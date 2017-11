Tri od tri u Humskoj i zastava Kameruna: Baš nas briga ko je sledeći, ovaj Partizan nema limit

„Rekao sam vam da ćemo proći“, kaže Lenadre Tavamba koji je gol protiv Jang Bojsa posvetio supruzi i prijatelju iz Kameruna

Tale je ponovo bio - Surovi!

U stilu jednog od nadimaka, Leandre Tavamba je pokazao i dečacima iz Berna da je za njih tata. U fudbalskom smislu. Glavom igra, glavom daje, glavom razmišlja, a noge mu po starom fudbalskom postulatu služe samo da izvrši komande mozga. I da isti zavrti gostima, jer nisu znali kako da ga sačuvaju.

Ruku na srce, nije to ni lak posao, kad se takva gromada od čoveka zaleti na bilo koga. Švajcarci su poklekli.

„Od početka sam govorio da ova ekipa ima kvalitet i da će proći grupu. A sad smo u prilici i da budemo prvi. Ovaj tim nema limite. Jedino u šta verujem je naporan rad. On se uvek isplati. Nastavićemo da radimo marljivo na treninzima, videćemo dokle će nas to dovesti, do koje vaze takmičenja“, pričao je snažni ofanzivac Partizana posle utakmice sa Jang Bojsom na kojoj je, zajedno sa Danilom Pantićem, bio najbolji pojedinac.

Rekli bismo - opet. Ove sezone zaslužan je za 22 gola srpskog prvaka (14 dao, osam namestio). Kakav je to napredak u odnosu na početnih nekoliko meseci u Humskoj, kad je bio precizan samo dvaput. Objasnio je otkud ta promena.

„Kad sam došao u Partizan situacija je bila takva da sam zatekao formiran tim, sa jakim pojedincima kakvi su Leonardo i Đurđević. Od trenutka kad su oni otišli meni se ukazala šansa da pokažem kako i ja posedujem kvalitet sličan njihovom, odnosno da mogu da dajem golove u kontinuitetu. To i radim. Nadam se da ću nastaviti ovako“.

Dve zanimljivosti, ilustrativne kad je Partizan u pitanju. Prva: crno-beli su na svakom meču grupne faze Lige Evrope prvi postizali gol. Druga, na sve tri utakmice u Humskoj baš je Tavamba bio strelac.

„Dao svam po gol svakom rivalu na našem terenu. Time pokazujemo koliko smo jaki, jer smo odbranili našu kuću. Nadam se da ću biti precizan i na narednoj utakmici, da potvrdim ovo što sam radio dosad“.

A naredni meč u Beogradu, pod okriljem Lige Evrope, trebalo bi da bude spektakl, pošto su potencijalni rivali u šesnaestini finala Milan, Viljareal, Lacio, Arsenal...

„Nas ne zanima ko će nam biti sledeći protivnik, jer želimo i tu fazu da prođemo. Pripremićemo se, ali ne zaboravite da imamo i Dinamo za prvo mesto. Videćemo šta će nam žreb doneti“, smireno govori Lenadre Tavamba.

ŽENO, OVO JE ZA TEBE I NAŠ KAMERUN

Posebno inspirisan na utakmici sa Jang Bojsom Tavamba je bio usled saznanja da ga iz lože na istiočnoj tribini gledaju jedna ženska i jedna muška osoba, sa istaknutom zastavkom Kameruna.

„To su moja supruga Melodi i jedan od mojih najboljih prijatelja.Iznenadili su me što su doneli zastavu države iz koje dolazimo. Obradovao sam se. Drago mi je što ljudi misle o meni na taj način. Motivisali su me, uvek je lakše kad ne predstavljate samo sebe nego i državu, poreklo. Zato sam dao sve od sebe na terenu i proslavio gol pokazujući u njihovom pravcu. To je bilo za njih dvoje. Nadam se da su srećni kao što sam i ja“, smeška se najproduktivniji igrač Partizana ove sezone.

