Tri štopera, četiri beka, dva zadnja vezna i - Keln je protiv Bajerna prošao kao na Marakani! Šalke je drugi...

Svi domaćini u Bundesligi danas pobedili...

Zanima vas kako bez 15 igrača na Bajern? Evo Keln je večeras imao pokaznu vežbu na Alijanc areni. Bio je to recept kako se ne obrukati protiv Hajnkesove mašine u situaciji kada valjano ne možete ni trening da odradite ophrvani povredama, a kamoli da ljudski sastavite tim za gostovanje u Minhenu. Na kraju samo 1:0 za bivšeg, aktuelnog i budućeg šampiona...

Bavarci su do tri boda došli ozbiljno se namučivši. Odlučio je gol Roberta Levandovskog, ali bez lucidnog dodavanja glavom Tomasa Milera ništa od toga ne bi bilo. Imali su domaći mnogo prilika i poluprilika... Jednostavno, kada devet igrača konstatno stoji iza lopte jako je teško probiti taj bunker. Čak i kada igrate sa dva krila, dva polušpica i Levandovskim...

(Na poluvremenu Hajnkes je izveo Tolisoa i Vidala, a uveo Komana i Hamesa)

A baš dobro se zabunkerisao Štefan Rutenbek. Verovali ili ne, on je na teren poslao tri štopera i četiri beka?! Plus dvojicu zadnjih veznih. Ne zato što je to želeo, već zato što drugačiji tim nije mogao da sastavi. Tako mu je levi bek Lukas Klinter igrao u samom špicu napada, dok su Olkovski i Hardverker izigravali krila. Ofanzivan je bio još samo naš Miloš Jojić.

I u takvoj situaciji Keln je u 88. minutu imao sjajnu šansu da preko Klintera stigne do boda. Izigrao je dvojicu defanzivaca domaćina bek gostiju, namestio se i tukao odlično, ali veteran Tom Štarke čudesno je intervenisao...

I u ostalim utakmicama večeras domaćini su bili neumoljivi. Leverkuzen i Hofenhajm doduše po 1:0, a najviše uzbuđenja bilo je u Gelzenkirhenu, gde je Šalke tukao Augzburg sa 3:2. Gosti iz Bavarske vratili su se posle 0:2 golovima Kajubija i Gregoriča, međutim, došao im je glave penal Kaliđurija u 83. minutu. Sjajan gol dao je Franko Di Santo, petom za 1:0 u 44. minutu...

BUNDESLIGA - 16. KOLO

Utorak

Volfzburg - RB Lajpcig 1:1 (1:0)

/Verheg 15pen - Halstenberg 53/

Majnc - Dortmund 0:2 (0:0)

/Sokratis 55, Kagava 89/

Hamburger - Ajntraht 1:2 (1:2)

/Papadopulos 9 - Volf 16, Gaćinović 24/

Frajburg - Menhengladbah 1:0 (1:0)

/Petersen 20pen/

Sreda

Hofenhajm - Štutgart 1:0 (0:0)

/Ut 81/

Leverkuzen - Verder 1:0 (1:0)

/Alario 11/

Bajern - Keln 1:0 (0:0)

/Levandovski 60/

Herta - Hanover 3:1 (2:0)

/Kalu 19, 45, Torunariga 83 - Bebu 65/

Šalke - Augzburg 3:2 (1:0)

/Di Santo 44, Burgštaler 47, Kaliđuri 83pen - Kajubi 64, Gregorič 78pen/

(foto: Action Images)