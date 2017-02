Trka sa tri, četiri ili pet konja za TOP 8?

Za sada Crvena zvezda ima veoma dobru poziciju i drži konce u svojim rukama. Evo preseka stanja posle 23. kola

Veličina slova A A A

Završeno je i 23. kolo Evrolige, pa je to dobra prilika da se podvuče crta i napravi pregled onog najzanimljivijeg i najneizvesnijeg dela lige do kraja, a to je borba za Top 8. Srpski predstavnik Crvena zvezda ima skor od 13-10 u dosadašnjem delu i nalazi se na šestom mestu na tabeli što joj omogućava dobru pol-poziciju pred finiš trke.

A, postavlja se pitanje koliko ima konja u ovoj trci?

Neki specijalizovani evropski sajtovi kažu da ih ima tri i da su to Anadolu Efes, Baskonija i Darušafaka, te da će jedan od ta tri kluba ostati ispod crte. To bi značilo da je Zvezda zajedno sa Panatinaikosom, i naravno klubovima iznad, već viđena u Top 8. Ipak, treba imati u vidu da crveno-beli imaju samo jednu pobedu više od prvih pratilaca, te da je Darušafaka vrlo blizu sa 11 pobeda. Ali, tu je i još jedan činilac na koji ne treba zaboraviti - Žalgiris.

Dakle, situacija u narednih sedam kola nije baš toliko izvesna. Prema nekim procenama Zvezdi bi tri pobede do kraja donele dobru poziciju da prođe dalje, dok bi četiri to garantovale. Mada, to sve spada u domen kalkulacija, Zvezda može da dobije svih sedam utakmica, ali i da izgubi, tako da to je polje uvek nestabilno i ne spada u kategoriju činjenica. Naravno, tu je i moguća borba za poziciju broj pet jer Panatinaikos beži samo jednu pobedu Beograđanima, a ne blista i jedva je na svom terenu, u pomenutom 23. kolu, savladao Uniks košem Majka Džejmsa dve sekunde pre kraja.

Ono što jeste činjenica je trenutna forma ovih timova. Zvezda ima tri pobede u poslednjih pet kola, dobila je važan meč protiv Galatasaraja i narednom, eventualnom pobedom protiv Brosea bi napravila veliki korak ka cilju koji verovatno nije nastao pre početka sezone, već tokom nje. Sadašnja pozicija je izand svih nadanja, iznad svih očekivanja. Da je neko ovo ponudio Zvezdi pre početka sezone... Znate već.

Problem može da bude Efes koji se opasno zahuktao. Igrači Velimira Perasovića dobili su četiri od poslednjih pet utakmica u takmičenju, uključujući direktan sudar sa Zvezdom, ali i sinoć sa Baskonijom. Deluje da iz meča u meč igraju sve bolje i to nije dobro po crveno-bele. Da je Baskonija dobila sinoć u Istanbulu, onda bi Efes ostao malo "odsečeniji" od ostalih. Ovako...

Sa druge strane dobro je što je Baskonija u daunu i ima četiri poraza u poslednjih pet mečeva, kao i Darušafaka. Kada se borite za 8. poziciju to nije forma koju želite da imate pred sam finiš.

Ipak, simpatičan (ili ne) činilac cele priče je Žalgiris koji je sa dna počeo opasno da diže igru i rezultate i od "verovatno najlošije ekipe u takmičenju" došao je do 10. pozicije i sada ima skor 10-13. Šarunas Jasikevičijus je izgleda doterao stvari, povezao redove kako je hteo, igrači su počeli da ga slušaju i razumeju njegovu filozofiju, pa sada veliki klub iz Litvanije deluje kao "konj" iz senke koji bi mogao da se umeša za Top 8, mada će mu biti jako teško jer kasni dva koraka za Baskonijom i Efesom.

Biće veoma interesantno u završnici trke. Ono što je svakako dobro je da svi pomenuti konji dižu mnogo prašine i dovode navijače da ih gledaju. A mnogi to nisu predviđali pred trku koja do sada u evropskoj košarci nije održana u ovom formatu.

Evo kako će izgledati raspored pomenutih ekipa do kraja ligaškog dela Evrolige:

CRVENA ZVEZDA (13-10)

2. mart - Brose Bamberg (kod kuće)

10. mart - Real Madrid (u gostima)

16. mart - Armani Milano (u gostima)

22. mart - Olimpijakos (kod kuće)

24. mart - Barselona (u gostima)

31. mart - Uniks (kod kuće)

7. april - Darušafaka (u gostima)

ANADOLU EFES (12-11)

3. mart - Uniks (u gostima)

10. mart - Brose Bamberg (kod kuće)

16. mart - Makabi Tel Aviv (kod kuće)

21. mart - Žalgiris (u gostima)

23. mart - Fenerbahče (kod kuće)

30. mart - Olimpijakos (kod kuće)

7. april - Real Madrid (u gostima)

BASKONIJA (12-11)

2. mart - Armani Milano (kod kuće)

9. mart - Fenerbahče (u gostima)

17. mart - CSKA (kod kuće)

21. mart - Brose Bamberg (u gostima)

23. mart - Panatinaikos (kod kuće)

31. mart - Galatasaraj (u gostima)

6. april - Žalgiris (kod kuće)

DARUŠAFAKA (11-12)

3. mart - Panatinaikos (kod kuće)

10. mart - Olimpijakos (u gostima)

17. mart - Barselona (kod kuće)

22. mart - CSKA (u gostima)

24. mart - Galatasaraj (kod kuće)

30. mart - Brose Bamberg (u gostima)

7. april - Crvena zvezda (kod kuće)

(FOTO: Printskrin Euroleague, Star Sport)