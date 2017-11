Trostruki maler Barse na Karaiskakiju

Pored toga što nakon pet godina nisu dali gol u LŠ, Katalonci ostali i bez dva važna igrača na nekoliko sedmica

Barselona će pokušati da što pre zaboravi košmarno veče u Pireju. Osim toga što su odigrali 0:0 i tako prvi put nakon pola decenije ostali bez gola u Ligi šampiona, ostali su i bez dva važna igrača.

U pitanju su Serđi Roberto i Andre Gomeš. Kako obaveštava internet stranica Barselone, Katalonac, koji je zamenjem pri kraju prvog poluvremena povredio je zadnju ložu i neće biti na raspolaganju Ernestu Valverdeu od tri do pet sedmica. Roberto je gotovo neizostavan u prvom timu ove sezone, odigravši 14 mečeva u Primeri, Kupu kralja i Ligi šampiona.

Portugalac Gomeš je takođe povredio butinu i to desnu, ali će on nešto manje odmarati pošto ga očekuju na terenu za tri do četiri nedelje.

