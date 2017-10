Tupan godine: Navijač Evertona sa detetom u ruci krenuo da se bije sa igračima Liona?! (VIDEO)

Neke stvari možemo da razumemo čak i kad ne odobravamo, a jasno nam je da fudbal ume da razbukta strasti i više no što bi razum voleo. Ali za neke postupke jednostavno nema opravdanja, a najbolji primer videli smo večeras na Gudison parku. Posle jednog kornera pri vođstvu Francuza od 1:0 nervozni Ešli Vilijams je započeo opštu frku na terenu, ali sve je to bilo u granicama normale dok se u sve nije umešao jedan “bezgozović“ sa tribina.

Znamo, zvuči prejako, nije ni primereno koristiti takve izraze u novinskim člancima, ali šta reći za čoveka koji je sa detetom u rukama (!) krenuo u tuču sa igračima Liona?! Sreća pa su fudbaleri gostujućeg tima bili dovoljno prisebni da mu ne uzvrate već samo da mu rukama pokažu da - nije normalan.

So It Kicks Off @Everton & A Geeza In The Striped Tracksuit Top With A Kid Jumps In & Gets Involved,

You’ve Got Ya Boy In Ya Arms...

SMFH pic.twitter.com/6GCqi0RLWm