Tvorac čuda: Nema šanse da se Seviljin model primi u nekom drugom klubu! Englezi da uče, ali imaju Aziju

Čuveni Monći govorio i o šansama da Andalužani razdvoje Real i Barselonu, možda i osvoje titulu prvaka Španije

Njegovi poslovi mere se samo - uspesima. U kasu Sevilje uneo je na desetine miliona evra, u vitrine kluba devet velikih trofeja, a među istinske zaljubljenike u fudbal, bez obzira kojeg su navijačkog opredeljenja, svest da i sa malo može napraviti mnogo.

Kao alhemičar posluje Ramon Rodrigez Vardeho, popularniji kao Monći. Sportski direktor andalužanskog kluba maltene je postao ključna ličnost na stadionu „Ramon Sančez Pishuan“, ali tvrdi da to kako je on uzdigao crveno-beli ne bi moglo da prođe ni u jednoj drugoj sredini na svetu. Ne zato što je Sevilja jedinstvena, nego što svi drugi imaju posebnosti koje tek valja proučavati.

„Mislim da se Seviljin model ne bi primio ni u jednom drugom evropskom klubu. Mogli bismo da pokušamo da radimo iste ove stvari na nekom drugom mestu, da sistem prenesemo u Everton, PSŽ, Lacio, Borusiju iz Dortmuinda, ali morate da znate da svaki od tih velikana ima svoje karakteristike. Nije problem prodati igrača, nego od tog novca zarađenog prodajom kupiti novog. Opet, nije štos samo u prodaji, već da istovremeno vasa ekipa ostvaruje dobre rezultate na teren. Sevilja je u tome u uspela. Bitno je da kad nam neko ode od njegovog transfera investiramo u takvog fudbalera koji će u najmanju ruku biti na identičnom nivou kao njegov prethodnik“, ispričao je, između ostalog, Monći u božićnom intervjuu lolaknom Estadiodeportivu.

Skoro da je teško setiti se nekog velikog promašaja Sevilje za vreme Monćijevog direktovanja (od 2000. do danas), ali zato je lista onih koji su i u sportksom i u finansijskom smislu unapredili klub podugačka. Na njoj su: Serhio Ramos, Dani Alves, Fabijan, Hesus Navas, Alvaro Negredo, Ivan Rakitić...

„U Sevilji se sve radio na osnovu niza parametara. Ključna stvar je koordinacija. Važno je šta klub i grad mogu da ponude fudbaleru koji ovde dođe. Kockali smo se sa svakim igračem kojeg smo doveli. Ne u smislu da nismo znali za njega ili da ga nismo pratili, nego zato što su to ljudi, a ne stvari. Zato radimo na proučavanju svakog igrača, njegovih osobina, pričamo dosta pre nego što potpišemo ugovor, ali nikad ne znate kad ćete u tom odabiru da pogrešite”.

“Niko ne dolazi u Sevilju samo da bi razgledao grad, već zbog toga što zna kakav smo klub i da ćemo mu mi pomoći da napreduje na fudbalskom planu. Naravno da lepota grada pomaže igračima pri izboru kluba i nama u pregovorima, ali to nije presudna činjenica”.

S obzirom da radi u Sevilji - dakle, ne u samom kremu španskog fudbala, zanimljivo je kako Monći komentariše činjenicu da je Premijer liga i dalje privlačnija investitorima, čak i pojedinim fudbalerima, iako su Barselona i Real osvojili šest titula prvaka Evrope u poslednjih deset godina, a Andalužani u tom period čak pet trofeja Lige Evrope.

“Engleski klubovi bi morali da nauče da bolje koriste svoje resurse. Premijer liga je, na primer, superiornija od španske u smislu organizacije i komercilajnih mogućnosti. Plus, svaki njen klub ima razgranatu mrežu skauta širom planete, što se najbolje vidi po tome kad posetite naki turnir mlađih kategorija i na njemu zateknete između 15 i 20 engleskih skauta. Shvatili smo gde se nalaze Englezi, pa smo počeli da im se približavamo i bili smo na dobrom putu da ih u tom ekonomskom smislu stignemo. A onda su se Britanci inteligentno probili na tržište Azije. Sad mi to moramo da radimo. Bolje da ih stižemo korak po korak, da smanjujemo razliku, onda to znači da smo na pravom putu i da ćemo im jednog dana uzeti primae u Evropi”.

Monći se sve češće pominje kao novi sportski direktor Rome, u čiju bi fotelju trebalo da sedne narednog leta. Dotad, niko ne može da mu zabrani da sanja o tome da makar razdvoji Real i Barselonu u vrhu tabele španskog prvenstva. A možda i zasedne na njeno čelo, jer bodovna razlika nije velike (jedan manje od Ktaalonaca i četiri minusa u odnosu na kraljevski klub koji u odloženom susretu 16. runde mora da gostuje Valensiji).

“Bilo bi teško da jurimo i samo jednog velikana, a kamoli dva. Opet, da smo ovaj razgovor vodili pre 12 godina ne bih mogo ni da zamisli da ćemo u međuvremenu pet puta osvojiti Ligu Evrope, rekao bih vam da sanjate. Zato vam i za ovaj slučaj kažem da je to san, teško ostvariv, međutim, mi smo inako postali klub koji u stvarnost pretvara ono što se teško može i zamisliti”, dodao je jedan od najpoznatijih i svakako najuspešnijih direktora u savremenom fudbalu.

