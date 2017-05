Tvrdo da tvrđe ne može

Jedno je kad igraju u Primeri i kada pršti, a drugo kada se sastaju u Ligi šampiona gde na svakom meču dolazi 0-2 gola

Večita mržnja. Gradski derbi. Sudar različitih filozofija. Repriza prošlogodišnjeg finala. Novi udarac crveno-belima ili osveta Kraljevićima?

Još jedna madridska priča u Ligi šampiona (utorak, 20.45, TV Arena sport). Real i Atletiko poslednjih godina imaju zanimljivu seriju kada se radi o okršajima u borbi za „ušati pehar“. Jedno je kada se sastaju u Primeri, tada pršti na sve strane, ima i golova i prilika, dok je u Ligi šampiona potpuno druga priča, igra se tvrdo i bez mnogo uzbuđenja.

Svaki put kada su se sastali u prethodna tri navrata u LŠ Real je pobedio Atletiko, a posebno su bolni bili trijumfi u finalima 2014. i 2016. godine posle produžetaka (regularni tok koji se važi u kladionici 1:1). Ipak, kako su fudbaleri sa Santijago Bernabeua dobili samo jedno od poslednjih sedam gostovanja u polufinalima ovog takmičenja, itekako će gledati da iskoriste činjenicu da su domaćini u prvom meču i steknu kakvu-takvu zalihu pred revanš, jer sigurno ne žele da se pozivaju na tradiciju.

REAL MADRID - ATLETIKO MADRID (20.45, Arena Sport 3)!

Zna Zinedin Zidan sa kakvim rivalom ima posla. Atletiko je nadaleko čuven po svojoj granitnoj odbrani, kao tvrda ekipa, a da je tako svedoči i podatak da su Jorgandžije sačuvale mrežu na 18 od poslednjih 21 mečeva u Ligi šampiona.Crveno-beli će učiniti sve da zatresu mrežu Reala već u prvoj utakmici, jer znaju da im to povećava šanse pred revanš na Kalderonu naredne srede, a to im je uspevalo na poslednje dve utakmice u komšiluku.

Od septembra 2013. godine, Simeoneov tim je u LŠ dobio 10 i remizirao na šest od ukupno 22 utakmice. Svaki put kada je Atetiko gubio, bilo je to sa golom razlike, što samo govori da ga treba respektovati pred ovaj dvomeč i nikako se ne sme unapred otpisati.

"Svesni smo važnosti meča. Moramo da razmišljamo kao da posle ovog meča nema nazad. Da se postavimo tako da igramo maksimalno ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta. Naši navijači biće uz nas, kao i za vikend protiv Valensije. I jako su nam pomogli. To je ono što nam je potrebno i sada. Ne smemo da razmišljamo šta je bilo ranije u mečevima s Atletikom, već samo šta možemo da uradimo", poručio je Zidan.

Nijedan od ovih rivala na poslednja četiri međusobna susreta u LŠ nije postigao više od jednog gola, a kada je tako, jasno vam je da treba očekivati još jedan tvrd meč i verovatno remi, ishod koji je viđen na poslednjoj utakmici koju su ovi rivali odigrali u Primeri pre mesec dana (1:1).

"Trema je osećaj koji nosim pred svaki meč. Ali, svaki put uspeo sam da se izolujem i fokusiram se na posao. Svi u klubu imamo odgovornost koju nosimo. Igramo našu igru, bez obzira na to ko je na suprotnoj strani. Što se arbitra meča tiče, svi znamo da nije lako biti sudija u jednom ovakvom meču. On mora da se nosi s pritiskom okruženja, da sve radi neprimetno, jer je u glavnoj ulozi sport. Zato, prepustimo se emociji sporta", rekao je Simeone.

Real u ovaj meč ulazi bez povređenog Gereta Bejla, koga će verovatno zameniti Isko, dok se u odbranu u tandem sa Serhiom Ramosom verovatno vraća oporavljeni Rafael Varan i to je veliki dobitak za Zidana.

Kod Jorganžija je situacija sa povredama ozbiljnija. Nema Janika Fereire Karaska kojeg će menjati Niko Gaitan, a pošto su povređeni i bekovi Huanfran i Vrsaljko, defanzivac Hoze Himenez će opet morati da odrađuje njihov posao. Biće promena i u špicu, gde bi Kevin Gameiro, strelac dva gola minulog vikenda protiv Las Palmasa, trebalo da dobije prednost pre iskusnog Fernanda Toresa.

PROJEKTOVANI SASTAVI

Real Madrid (4-3-3): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić - Isko, Benzema, Ronaldo.

Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Hernandez, Godin, Savić, Felipe Luis - Nigez, Koke, Gabi, Karasko (Gaitan) - Grizman, Gameiro.

ZANIMLJIVOSTI

- Real Madrid je igrao 3+ na šest proteklih utakmica

- Na pet poslednjih duela Real Madrida pao je najmanje jedan gol u prvom poluvremenu

- Real Madrid je igrao 3+ na 10 prethodnih mečeva u Ligi šampiona

- Real i Atletiko Madrid igrali su 0-2 na sedam minulih duelaq

- Real Madrid postiže tačno tri gola u proseku računajući Ligu šampiona i Primeru (uključeni i produžeci protiv Bajerna u četvrtfinalu LŠ), a prima 1,09

- Atletiko Madrid je igrao 0-2 na pet od šest minulih duela u Ligi šampiona

- Atletiko Madrid je ostao neporažen na 10 od 11 proteklih susreta u Ligi šampiona

- Atletiko Madrid nije poražen na 15 prethodnih gostovanja (sedam pobeda, osam remija)

- Atletiko Madrid je igrao 0-2 na šest od sedam poslednjih gostovanja

- Atletiko Madrid postiže 1,73 gola po utakmici računajući Ligu šampiona i Primeru, a prima 0,67

Povrede, suspenzije i roviti igrači:

Real Madrid: Bejl (povređen), Pepe (povređen)

Atletiko Madrid: Huanfran (povređen), Himenez (povređen), Fernandez (povređen), Vrsaljko (pod znakom pitanja)

Glavni sudija: Martin Etkinson (Engleska)

Linijske sudije: Stiven Čajld (Engleska), Stjuart Bart (Engleska)

Dodatne sudije: Majkl Oliver (Engleska), Entoni Tejlor (Engleska)

Četvrti sudija: Džejk Kolin (Engleska)

Etkinson je u sezoni 2016/2017 stajao na centru tri puta u Ligi šampiona, pritom pokazao 15 žutih kartona (prosečno 5) i jedan jedanaesterac. Delio je pravdu i na dva okršaja u Ligi Evrope gde je pored sedam javnih opomena (prosečno 3,5), tri puta dosudio najstrožu kaznu. Kvalifikacioni duel Rozemborga i Austrije iz Beča (1:2) za plasman u drugorangirano kontinentalno takmičenje okončan je uz osam žutih kartona i jedan penal. Kada je reč o Premijer ligi, Etkinson je na 24 meča podelio 84 žuta (prosečno 3,5) i dva crvena kartona od čega je jedan pokazan nakon dva žuta. Na pet utakmica je pokazivao na belu tačku.

Poslednjih pet utakmica Real Madrida:

29.04.2017, Primera: Real Madrid - Valensija 2:1 (1:0)

26.04.2017, Primera: La Korunja - Real Madrid 2:6 (1:3)

23.04.2017, Primera: Real Madrid - Barselona 2:3 (1:1)

18.04.2017, Liga šampiona: Real Madrid - Bajern 4:2 (0:0, 1:2)*

15.04.2017, Primera: Hihon - Real Madrid 2:3 (1:1)

Poslednjih pet utakmica Atletiko Madrida:

29.04.2017, Primera: Las Palmas - Aletiko Madrid 0:5 (0:3)

25.04.2017, Primera: Atletiko Madrid - Viljareal 0:1 (0:0)

22.04.2017, Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)

18.04.2017, Lester - Atletiko Madrid 1:1 (0:1)

15.04.2017, Atletiko Madrid - Osasuna 3:0 (1:0)

Poslednjih pet međusobnih utakmica:

08.04.2017, Primera: Real Madrid - Atletiko Madrid 1:1 (0:0)

19.11.2017, Primera: Atletiko Madrid - Real Madrid 0:3 (0:1)

28.05.2017, Liga šampiona: Real Madrid - Atletiko Madrid 1:1* (0:1, 1:0, penali)

27.02.2016, Primera: Real Madrid - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)

04.10.2015, Primera: Atletiko Madrid - Real Madrid 1:1 (0:1)

* Pobeda posle produžetaka ili penala

PIŠE: Milan Zdravković

STATISTIKA: Nikola Drenovac

(FOTO: Action Images, Shutter Stock)