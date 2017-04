U Detroitu priznali: Ogrešili smo se o Bobija!

"Ništa nismo uradili da izgradimo igru na njemu. Ali, hoćemu u budućnosti", jasan je Sten van Gandi

Cele sezone čekao je svojih pet minuta da zablista, a Boban Marjanović je dočekao da tek u poslednje četiri utakmice dobije veću porciju vremena na parketu, što je majstorski iskoristio!

U tri od poslednja četiri meča ligaškog dela, kada mu je i dodeljeno da igra više od 20 minuta u proseku, Marjanović je beležio dabl-dabl i tako naterao odgovorne ljude u Detroitu da priznaju grešku i javno kažu da su se ogrešili o srpskog dugajliju! Što nisu verovali više u njega i dali mu veći prostor za igru i ranije.

To je posle okršaja sa Orlandom učinio trener Sten van Gandi.

"Gledajte, pre nego što je sezona počela rekli smo vama (novinarima prim. aut.) da Boban neće imati prostor za igru. Ali, ipak smo skočili godinu unapred kako bismo ga potpisali. Igrao je prilično dobro", zastao je Van Gandi na trenutak i onda nastavio:

"Ogrešili smo se o Bobana Marjanovića, jer ništa nismo uradili kako bismo igru gradili oko njega. Ni u odbrani, ni u napadu. Potrebno je bilo da uradimo neke stvari u odbrani kako bismo mu pomogli, dok u napadu moramo i više da mu dajemo loptu. Ali, on je bio naš treći centar i nismo gradili igru na njemu. Ali, sigurno hoćemo u budućnosti. Kao što sam već rekao, on je sila u napadu i može da uradi mnogo više nego što je dosad uradio", jasan je trener Pistonsa.

On je otkrio da je problem bio taj što Detroit dosad nije imao igrača Bobanovih karakteristika.

"Zato nismo uradili mnogo da on dobija više loptu u reketu, a i on sam može da iskreira mnogo lakih poena za tim. To je ono što nam je potrebno od njega. Posebno jer promašujemo mnogo lakih šuteva. Moramo zajedno da poradimo na svemu tome".

Neka se Van Gandijeve reči pretvore u delo naredne sezone, pa da Bobana Marjanovića gledamo mnogo više na parketu.

