U inat dežurnim kritičarima - Rio Ferdinand postaje bokser!

Samo sada neće biti Vidića da prima udarca za njega…

Bio je stena na terenu, ali Rio Ferdinand sada želi da podigne lestvicu i odmeri se u sudaru sa jačima od sebe. I ovaj put zaista mislimo sudaru, jer će proslavljeni štoper Mančester junajteda i reprezentacije Engleske sportsku karijeru nastaviti u ringu! Nije šala, 38-godišnji Ferdinand je danas objavio da će se preorijentisati na boks sa idejom da već sledeće sezone napadne titulu šampiona Engleske.

"Od defanzivca do izazivača", objavio je Ferdinand na Tviteri.

Bivši šampion u srednjoj kategoriji (WBC verziji) Riči Vudhol već je imenovan za trenera šestostrukog prvaka Premijer lige i osvajača Lige šampiona. To je fudbal, sad je boks na redu.

"Mnogi ljudi sede u fotelji, gledaju velike borbe i druga sportska takmičenja i komentarišu: ‘Ovo mogu i ja’ ili ‘sad je sve urpopastio’. Samo traže šriliku da nekoga kritikuju. E pa, ja ću to zaista da uradim", rekao je Ferdinand za londonski Standard.

"Takmičenje je jedna od stvari koje mi najviše nedostaju otkako sam se 2015. godine povukao iz fudbala… Nedostaje mi taj adrenalin. To je nešto što nisam uspeo da nadoknadim".

Ali zašto boks Rio?

"Iz više razloga. Da sam sebe testiram kao čoveka, kao ljudsko biće. Da li mogu da promenim sport? Da budem respektabilan takmičar u drugom sportu? Da li to može moje telo? Da li sam mentalno spreman da ustajem u pet ili šest ujutru, da trčim po mraku i mrazu. Onda da se vratim, odvedem decu u školu, odem u teretanu, sve vreme se ispravno hranim… Ovo je ispit za moj um i moje telo. Tako gledam na ovo. Ne razmišljam o tome da postanem svetski šampion. Nisam glup", odgovara.

A šta kaže Vudhol, inače veoma cenjen trener?

"Najiskrenije, mislim da može da uspe. Desnica mu je prirodno jaka, izuzetno je spreman, pun entuzijazma, spreman da uči. Što se tiče stila i veštine, tu je prilično sirov in a tome ćemo morati da radimo. Ali ima sve preduslove koji zavise od prirode. Visinu, razmak ruku, veliki potencijal da osvoji šampionski pojas u budućnosti".

Naravno, odmah su se javile šaljivdžije da prokomentarišu. Bilo ih je zaista duhovitih, posebno iz redova Riovih nekadašnjih kolega.

"Hej Rio, kad budeš boksovao da li će Vidić da izleće da prima udarce umesto tebe dok ti, kao nekad sa mnom, čuvaš pozadi", napisao je Geri Nevil, a javio se i Robi Sevidž.

"Nadam se da se sada boksuješ bolje nego prošli put kad smo se sudarili, onaj put u tunelu nisi nijednom pogodio, primio si par levica".

