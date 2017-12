U odbranu Marka Petkovića: Od prvog dana je meta bez razloga, on je žrtva

Trener Spartaka tvrdi da ruska javnost nije korektna prema nekadašnjem defanzivcu Crvene zvezde

Veličina slova A A A

Došao je kao prvo pojačanje šampionskog tima Spartaka, ali prva polusezona u Rusiji mu nije lako pala. Nekadašnji Zvezdin defanzivac Marko Petković je konstantno bio na meti kritika ruskih medija i Spartakovih navijača, što je posebno zasmetalo treneru Masimu Kareri koji je insistirao na njegovom dolasku.

Spartak je prošlog leta potpisao ugovor sa Petkovićem koji je došao kao slobodan igrač. Od tada je u prvenstvu Rusije odigrao pet mečeva u kojima je Spartak zabeležio jednu pobedu, tri remija i jedan poraz.

„Verujem u njega i dalje. Čak i kada nije u ekipi on ostaje pozitivan. Njegov problem je nedostatak konstantnosti i utakmica u nogama. On je žrtva pravila o broju stranaca. Ali njegovi kvalitet i veštine su očigledni“, kaže Spartakov trener Masimo Karera.

On smatra da kritike na račun Petkovića nisu utemeljene.

„Iz nekog razloga je postao meta za mnoge. Od prvog meča je tako i to me jako nervira. Ne znam zašto, ali mu opšte nisu dali vremena, već su odmah počeli da ga napadaju. I ostali greše, ali njihove greške niko ne primećuje i samo se Petković napada“.

Italijan kaže da mu smeta stalno potenciranje Petkovićevog učinka.

„Kad god odigramo neku slabu utakmicu, prvo što me svi pitaju je - Petković! Želim samo da pitam te ljude: Da li vi uopšte gledate fudbal? Zar ne vidite da je greška napravljena mnogo ranije nego što je sve to došlo do Petkovića? Jako je ružno kada se razlog neuspeha konstantno traže samo u jednoj osobi“.

Petkoviću se posebno zamera utakmica protiv Tosna kada je Spartak vodio 2:0 do 86. minuta, ali je završeno 2:2 posle njegove greške u 90. minutu.

„Slažem se da je prokockana pobeda protiv Tosna bili najteži momenat u sezoni. Tada smo dotakli dno, ali smo se uspravili i podigli posle toga. To je bio šok koji je pozitivno uticao na ekipu, jer smo počeli da pobeđujemo“, rekao je Karera.

(FOTO: MN Press)