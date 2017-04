U poređenju sa srpskim večitim derbijem, svako gostovanje u Italiji je putovanje sa užitkom

"Bilo je normalno da se plašiš na tim utakmicama", rekao je Siniša Mihajlović na konferenciji za medij

Torino će u 30. kolu Serije A igrati na svom terenu protiv Udinezea, ali je na konferenciji za medije pred meč bilo i pitanja upućenih na loše igre Bikova u gostima ove sezone.

Mihin tim ima skor od dve pobede, pet nerešenih utakmica i osam poraza, a najavio je da će da preduzme mere zbog te činjenice.

"Razgovaraću sa igračima sledeće nedelje pre utakmice u gostima. Želim da razumeju da ne smemo da se plašimo i igramo mekano. To ne želim da vidim. Ja sam igrao večite derbije između Partizana i Crvene zvezde. Tu je normalno da budeš uplašen. U poređenju sa tim, italijanski gostujući tereni deluju kao prijatna putovanja sa užitkom", rekao je Mihajlović, a u pojedinim medijima se pominje čak da će svojim igračima pustiti inserte sa večitog derbija kako bi ih motivisao.

Pored ove teme, novinare je zanimalo i mišljenje Mihajlovića od Lijanku Vojnoviću, novom fudbaleru Torina.

"Sviđa mi se to što Torino pravi iskorak po pitanju mladih fudbalera. On je definitivno dobar, mlad, veliki prospekt. Počeo je da trenira sa nama i ovi meseci će mu služiti da razume jezik, navike, šablone i ritam našeg fudbala. Kao i svim mladim ljudima, potrebni su im meseci da shvate gde su. On je interesantan mladi fudbaler poput Lukića i Gustafsona. Ali, naravno, da biste došli do ciljeva morate da imate i one iskusnije igrače", rekao je Mihajlović.

Meč između Torina i Udinezea igra se od 12.30.