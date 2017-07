U Švedskoj opet sluti na remi

Na današnjoj utakmici protiv Geteborga videćemo da li je Norćeping kadar da bude u vrhu tabele (15 časova)

Veličina slova A A A

Čim je osetio zov evropskih takmičenja Norćeping je posustao u prvenstvu. Ekipa Jensa Gustafsona držala je korak za vodećim Malmeom, a onda su mu dueli s Prištinom i Trakaijem potpuno odvukli pažnju i zabeležena su tri vezana poraza u šampionatu. Posle gostovanja Geteborgu (nedelja, 15.00) biće jasno da li je Norćepingu šokantno ispadanje od litvanskog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope potpuno pomutilo razum.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL GETEBORGA I NORĆEPINGA

Kada pogledamo tradiciju, Geteborg je samo jednom izgubio od Noćepinga na osam poslednjih dvoboja pred svojim navijačima, a na tri od pet minulih okršaja meč je okončan iksom. Uz to, znajte da Geteborg ima seriju od 19 uzastopnih mečeva bez poraza na svom terenu. Belo-plavi takođe nisu slavili na prethodna tri susreta i nastavak negativnog trenda mogao bi da ih prikuca za donji dom tabele, daleko od četvrte pozicije koju brane.

Kada je reč o zanimljivostima, Geteborg je čak sedam puta podelio bodove na svom stadionu na proteklih osam utakmica, i trenutno je tim s najviše remija. S druge strane, Norćeping uglavnom pronalazi put do mreže kada igre na strani. Na sedam od minulih devet duela u gostima Norćeping je igrao GG.

Zato, očekujte pogotke na obe strane, a verovatno i podelu bodova. Remi u kladionici MOZZART se plaća kvotom 3,35.

PREDLOZZI

TGG GG 1,55

KMB X&2+ 4,80

POSLEDNJIH PET

GETEBORG

Norćeping (G) 0:2 C

Jenćeping S. (G) 2:0 Z

Halmstad (D) 1:1 Ž

Erebro (G) 2:4 C

Erebro (D) 2:2 Ž

NORĆEPING

AIK (D) 0:0 Ž

Geteborg (D) 2:0 Z

Erebro (G) 2:4 C

Elfsborg (D) 1:3 C

AIK (G) 0:1 C

MEĐUSOBNI SKOR

150 62 32 56 243:238