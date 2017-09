U Turskoj ništa novo: Iz keca u dvojku, tri penala i 7+! Vagner Lav zapalio mrežu Trabzona (VIDEO)

Alanja iskreirala pravu dramu

Obećali su Burak Jilmaz i Vagner Lav brdo golova - obećanje su ispunili! Ne samo da je bilo golova, nego je na stadionu Senjol Guneš viđen spektakl! Doduše, uz pobedu Alanje rezultatom 4:3 i to posle velikog preokreta, uz strašnu igru heroja Vagnera Lava! Zaboravljeni brazilski napadač postao je najgora noćna mora Trabzonu i podsetio fudbalske poklonike na neka davna vremena, kada je važio za veće talente među golgeterima.

Gledajući dešavanja iz uvodnih pola časa igre, činilo se da će Trabzon da napuni mrežu gostiju do vrha. Jer, imao je domaćin ne samo tri gola prednosti, nego i strašnu fudbalsku inicijativu i psihološku nadmoć u odnosu na rivala. Juraj Kucka je načeo, a Burak Jilmaz dokrajčio Alanju sa dva hica. Od čega jedan sa bele tačke. Do kraja prvog dela sve se promenilo. Doduše, u trenutku kada je Vanger Lav postigao prvi od svoja tri pogotka, i to kroz noge golmanu Alvaradu, činilo se da Alanja nema snagu da se vrati. Grdno su se prevarili svi koji su verovali u tako nešto.

Jer, ne samo da se Alanja vratila, nego je do nogu potukla Trabzon i sa tri pogotka u nastavku zasluženo uzela ceo plen. Iz dosad neobjašnjenih razloga, Trabzon je u poluvremenu zamenio golmana.

Sve je počelo od pogotka Žuniora Fernandeša, koji je samo najavio pravu ludnicu u nastavku. A istu je začinio Lav sa dva gola - oba sa bele tačke! Prvo u 68, onda i 82. minutu, kada je zapalio stadion i izvukao sav bes iz navijača domaćeg kluba. Ali, to im nije mnogo pomoglo, jer su na kraju mogli samo u neverici da posmatraju kako njihovi miljenici gube tri brzo ugrabljena boda...

