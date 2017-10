Ubica velikih opet udario! Kumane, bićeš otpušten sutra ujutru (VIDEO)

Barnli šokirao Gudison Park golom Džefa Hendrika - 0:1

"You're getting sacked in the morning", odnosno "dobijaš otkaz ujutru", pesmica je koju protivnički navijači obožavaju da pevaju menadžerima protivničkog tima na Ostrvu, čiji je posao ugrožen. Još ako vaš tim pobedi, onda je doživljaj potpun.

Ovog popodneva i Ronald Kuman se našao na meti navijača Barnlija, koji su ga provocirali tokom meča na Gudisonu. S razlogom, njegov skupoceni Everton u koji je uloženo preko 160.000.000 evra, poražen je od ubice velikih, sjajnog tima Šona Dajša (0:1), koji je posle pobeda nad Čelsijem i remijima sa Totenhemom i Liverpulom, uzeo meru još jednom favoritu predviđenom za vrh tabele.

Za iznenađenje se pobrinuo Irac Džef Hendrik posle lepe akcije i asistencije Stivena Vorda matirao Batlanda i obradovao gostujuće navijače. Taj gol došao je nakon što je idealnu šansu za domaćine posle nekoliko uvodnih minuta propustio skupoceni Gilfi Sigurdson.

Probao je Everton, trudio se, ali je igrao jako loše. Svega nekoliko šansi stvorili su fudbaleri sa Gudisona na celom meču, ali napadači Nijase i mladi Kalvert-Levin nisu mogli da se upišu u strelce. Probao je Kuman u završnici i sa iskusnim Vejnom Runijem, ali proslavljeni napadač Engleske nije imao snage da unese preokret.

Odbrambeni vedem Barnlija bio je danas neprobojan, kao stena. Uspešno je odbio sve nasrtaje Karamela i proslavio važan trijumf koji je Klaretse lansirao u vrh tabele, na šesto mesto. Everton ostaje daleko u donjem delu tabele sa samo sedam bodova, što je samo dva više od zone ispadanja. Kad je tako, ceh bi trebalo da plati trener...

Premijer liga, sedmo kolo:

Subota:

Hadersfild - Totenhem 0:4 (0:3)

/Kejn 9, 23, Dejvis 16, Sisoko 90+1/

Bornmut - Lester 0:0

Mančester junajted - Kristal Palas 4:0 (2:0)

/Mata 3, Felaini 35, 49, Lukaku 86/

Stouk - Sautempton 2:1 (1:0)

/Dijuf 40, Krauč 85 - Jošida 75/

Vest Bromvič Albion - Votford 2:2 (2:1)

/Rondon 18, Evans 21 - Dukore 37, Ričarlison 90+5/

Vest Hem - Svonsi 1:0 (0:0)

/Sako 90/

Čelsi - Mančester Siti 0:1 (0:1)

/De Brujne 67/

Nedelja:

Arsenal - Brajton 2:0 (1:0)

/Monreal 16, Ivobi 56/

Everton - Barnli 0:1 (0:1)

/Hendrik 21/

17.30: (4,60) Njukasl (3,60) Liverpul (1,80)

Tabela:

(FOTO: Action Images)