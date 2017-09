Uefina Liga nacija: Pun pogodak ili samo razdvajanje malih od velikih? Srbija uz Sloveniju, Albaniju, Crnu Goru, Rumuniju, Bugarsku…

Početak u septembru 2018. godine i dovodi do promena i u sistemu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Mundijal, Evropsko prvenstvo, Kup konfederacija, a od sledeće sezone i Liga nacija! Takmičenje o kome se već dugo piše bez prave potvrde iz Niona sada je konačno i formalno predstavljeno javnosti, pa i nacionalnim savezima koje je Uefa pismeno obavestila o formatu novog takmičenja.

O čemu se radi, 55 učesnika biće podeljeno u četiri lige, A, B, C i D. Najboljih 12 reprezentacija na Starom kontinentu igralo bi u Ligi A, sledećih 12 u B, pa 15 u Ligi C - u kojoj bi po trenutnom stanju startovala i Srbija - i preostalih 16 u Ligi D.

Doduše, Srbija ima još vremena da se popravi, pošto će se sastav liga odlučivati po koeficijentu po završetku evropskih kvalifikacija za Mundijal u Rusiji. Baraž mečevi ne ulaze u računicu. Dakle, ako pobede Austriju u Beču i Gruziju u Beogradu, a poklope im se i ostali rezultati, možda bi Orlovi mogli i do Lige B?

Vrlo bitno, jer je ogromna razlika u kvalitetu protivnika. Po trenutnom stanju, lige bi izlgedale ovako.

Liga A: Nemačka, Portugalija, Belgija, Španija, Švajcarska, Francuska, Engleska, Italija, Poljska, Hrvatska, Island, Vels;

Liga B: Rusija, Severna Irska, Slovačka, Švedska, Holandija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Austrija, Turska, Republika Irska, Danska, Mađarska;

Liga C: Slovenija, Albanija, Crna Gora, Srbija, Škotska, Češka, Rumunija, Grčka, Bugarska, Izrael, Norveška, Kipar, Finska, Estonija, Azerbejdžan:

Liga D: Litvanija, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Farska Ostrva, Luksemburg, Letonija, Moldavija, Kazahstan, Lihtenštajn, Andora, Malta, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Šta se dalje dešava? Lige A i B će biti podeljene u četiri grupe od po tri tima. Liga C će imati jednu grupu sa tri tima i tri grupe sa četiri. Liga D će imati četiri grupe po četiri ekipe. Takmičenje počinje 6. septembra 2018. Od tog trenutka pa do novembra igraće se po sistemu svako sa svakim iz grupe, kod kuće i na strani. Dakle, četiri ili šest utakmica u zavisnosti od grupe.

Prvoplasirani u nižim ligama će se plasirati u više lige. Poslednjeplasirani će ispati u niže lige. Četiri pobednika Lige A igraće na Fajnal foru Uefine Lige nacija u junu 2019. godine. Vrlo kratko, dva polufinala, meč za treće mesto i finale. U decembru 2018. jedan od četiri učesnika “Finala Lige nacija” biće izabran za domaćina završnog turnira.

Žreb za grupnu fazu takmičenja održaće se 24. januara 2018. u Lozani. Tada će biti predstavljen i novi pehar.

I to je to što se tiče Lige nacija, ali tu nije kraj ove teme, jer će novoformirano takmičenja prouzrokovati i promene u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Pod broj jedan, kvalifikacije više neće počinjati odmah posle velikih takmičenja u septembr, već tek u martu. Za Euro 2020 - koji će se igrati u 13 gradova - ni domaćin neće izboriti automatski plasman.

A kako će se ta privilegija zarađivati? Deset kvalifikacionih grupa sa po pet ili šest timova, dva najbolja idu na Evropsko prvenstvo. Tako dobijamo prvih 20 učesnika.

Baraža ima, ali se njegovi učesnici ne biraju iz kvalifikacionih grupa, već iz - Lige nacija! Pobednici svih 16 grupa u sve četiri lige će igrati. S tim da će moći da se ukrste samo reprezentacije iz iste lige. Primera radi, to znači da će i Liga D, ona sa najgorim reprezentacijama, sigurno imati svog predstavnika na Evropskom prvenstvu.

Sve skupa, tako će se dobiti preostala četiri učesnika Evropskog prvenstva - po jedna iz svake lige. Pobednici grupa iz svake lige - četiri tima dakle - igraće polufinala i finale. Po jedan meč.

Ako se pobednik određene grupe - a to će se skoro sigurno dešavati sa timovima iz Lige A - već plasirao na Evropsko prvenstvo njegovo mesto baražu zauzeće prvi sledeći tim iz te grupe. Ako bi se, a ni to nije nemoguće, svi timovi iz Lige A plasirali na Euro bez baraža njihova mesta u baražu bi dobijali timovi iz nižih liga, a osnovni kriterijum bi bio - raspored na Uefinoj rang-listi reprezentacija.

"Uefina Liga nacija je novo takmičenje čiji je cilj da osigura razvoj reprezentativnog fudbala time što će prijateljske utakmice zameniti takmičarskim is vim selekcijama dozvoliti da igraju protiv ekipa sličnog kvaliteta", navodi se na sajtu Uefe.

Sećate se da su se Nemci bunili što moraju da igraju protiv nedoraslog San Marina?

(FOTO: Uefa.com)