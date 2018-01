Đuka VS Lala: Smete li partiju fudbala? S vama uvek

"Ne mrzim Partizan, ali ne navijam za njega", kaže nekadašnji kapiten Crvene zvezde, sada trener Čukaričkog

Veličina slova A A A

Partizan će tokom priprema na Kipru odigrati šest kontrolnih utakmica, Čukarički jednu manje, a ako se u zgusnutom rasporedu pronađe još jedan termin, ostrvo u Sredozemnom moru moglo bi da bude poprište zanimljivog susreta stručnih štabova dva crno-bela tima.

Ideju je u etar lansirao Nenad Lalatović, šef stručnog štaba Brđana, dok je u ponedeljak popodne uživo gledao srpskog prvaka u proveri sa Slovanom iz Libereca.

"Kakve saradnike imamo kolega Miroslav Đukić i ja, a čini mi se da smo i jedni i drugi u kondiciji, mogli bismo da odigramo partiju fudbala. Bilo bi interesantno. Samo ako oni žele", pričao je popularni Lala s početka utakmice Parnog valjka.

Na njenom koncu stigao je očekivan odgovor iz usta glavnokomandujućeg Partizana.

"Mi smo spremni! Može uvek. Odlična ideja", želi da se takmiči Miroslav Đukić, s tim da je ostaje samo da se utačani termin meča.

Dok se to ne desi, Nenad Lalatović je u razgovoru sa izveštačima beogradskih redakcija osetio potrebu da razuveri one koji smatraju da ima nešto protiv Partizana.

"Moram da kažem da ljudi pogrešno tumače neke moje izjave. Da se zna: nikog ne mrzim. U Crvenoj zvezdi sam ponikao i nju volim. A Partizan ne mrzim. Samo ne navijam za njega. To je normalno, isto kao što bivši igrači Partizana ne mrze crveno-bele, ali i ne navijaju za nju. I još nešto, čisto da se zna, došao sam da pogledam crno-bele, jer među njima imam dosta prijatelja i igrača koje sam trenirao, poput Nemanje R. Miletića i Ognjena Ožegovića, a sa Vladimirom Stojkovićem sam nekad igrao".

Lalatovićev trenerski opus potvrđuje prethodne reči.

"Tokom karijere se zalomilo da u svim klubovima imam bivše igrače Partizana. Tako je bilo u Napretku (Nikola Trujić), Borcu (Filip Knežević), Vojvodini (Filip Malbašić), a sad su kod mene Miroslav Bogosavac, Miladin Stevanović i Belaković, sve deca crno-belih".

Umesto zaključka, trener Čukaričkog gleda tri sedmice unapred.

"Od sveg srca želim da i Partizan i Zvezda prođu dalje u Ligi Evrope. Kvalitetom to zaslužuju. Šanse protiv Plzena i CSKA su im 50:50. Bilo bi fenomenalno za srpski fudbal da i jedni i drugi ostvare još jedan uspeh", pojasnio je Nenad Lalatović.

Piše: Aleksandar Joksić

Foto: Star Sport.