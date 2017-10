Đukić prvi put u Čačku, Partizan sa samo trojicom iz prošle sezone

Fenjeraš Borac protiv crno-belih koji će mešati karte u osvit susreta sa Skenderbegom (17.00, TV Arenasport 1)

U poslednje dve sezone Partizan ne da nema problema, nego tako lako izlazi na kraj s Borcem da bi sve osim prilično uverljive pobede crno-belih u Čačku (17.00, TV Arensport 1) moglo da se treira kao prvorazredno iznenađenje. Po više osnova.

Prvak Srbije je drugi na tabeli, ove godine na strani još nije izgubio utakmicu u svim takmičenjima i verovatno će gledati da napravi što bolju uvertiru za sudar sa Skenderbegom u Ligi Evrope, dok se Borac muči, u poslednjih pet utakmica pretrpeo je čak četiri poraza, samo jedna ekipa od početka sezone nije mu dala makar gol i sve to jasno ilustruje razliku u klasi.

Razliku koju crno-beli moraju da potvrde na terenu. A ovaj u Čačku im baš odgovara, jer su na 15 zvaničnih utakmica kraj Morave slavili čak 13 puta (jedan remi i jedan poraz), uz gol-razliku 38:6. Poslednja dva gostovanja crveno-belima Parni valjak je dobio s po dva gola razlike (3:1 u leto 2015, 2:0 s početka septembra prošle godine).

“Nema lakih utakmica. Ne možete da uđete olako ni u jedan meč. Uverili smo se ove sezone mnogo puta da se opušten pristup protiv bilo kog protivnika skupo plaća. Neophodno je naše maksimalno angažovanje, pogotovo što su Čačanima bodovi itekako potrebni”, oabzriv je Miroslav Đukić uoči gostovanja Borcu, njegovog prvog u trenerskoj karijeri.

Tamo ga čeka Igor Spasić, nekadašnji saradnik iz stručnog štaba crno-belih (tokom 2007), koji je sa Zebrama slavio samo jednom iz poslednjih pet szuperligaških pokušaja. Preostale četiri utakmice izgubio je bez datog gola i sve to navodi na zaključak da ima velikih problema u organizaciji i realizaciji.

“Svaki danom ponavljam istu priču, Borac sa starta prvenstva i danas nije ni približno isti tim, mora se to jednog dana preslikati kroz uspešne rezultate. Možda i nelogično, ali ništa objektivnije, realnije i lakše ne postoji od utakmice protiv tima koji u svojim redovima ima izuzetne individualce sa uspešno položenim evropskim ispitima. Očekujem da to na pravi način pokažemo baš danas. Možda Partizan bude prekretnica, ako ne u rezultatskom, neka to bude u nekom drugom za nas značajnom pogledu”, kaže Spasić, koji će se, između ostalog, osloniti na nekadašnjeg člana Partizana Filipa Kneževića, dok će dodatni motiv da ukoče Parni valjak imati levi bek Nikola Ignjatijević (nekada prvotimac Crvene zvezde), odnosno mladi napadač pozajmljen s Marakane, Lazar Romanić.

Borac je od početka Superlige kod kuće dobio samo Rad i Radnik iz Surdulice (oba puta po 3:1) i na osnovu svega prikazanog dosad teško je očekivati da izvuče i bod. Makar Miroslav Đukić, kako se očekuje, svom nekadašnjem saradniku iz stručnog štaba Partizana suprotstavi kombinovani tim, čuvajući adute za okršaj sa albanskim predstavnikom u Ligi Evrope.

Sigurno neće braniti Vladimir Stojković (menja ga kao i u minulih nekoliko kola Marko Jovičić), očekuje se da predahne neko od krilnih vezista Marko Janković ili Zoran Tošić kako bi sačuvali snagu za duel u Ligi Evrope, a ostaje pitanje ko će igrati u špicu, pošto u poslednje vreme Leandre Tavamba i Ognjen Ožegović ravnomerno dele minutažu, ali ne počinju utakmice istovremeno.

Kako god, u odnosu na poslednje gostovanje Partizana kraj Morave, pre samo 13 meseci, danas se u prvih 11 očekuju samo trojica tadašnjih protagonista: Miroslav Vulićević, Nemanja G. Miletić i Marko Jevtović.

I to nešto govori....

Projektovani sastavi

BORAC - PARTIZAN, 17.00

Čačak

Stadion Borca kraj Morave

Sudija: Novica Anđelovski

BORAC: Bajić - Vasilić, Dupovac, Otašević, Kostić - Čađenović, Zoćević - Jovanović, Filipović, Knežvić - Mateus. Trener: Igor Spasić.

PARTIZAN: Jovičić - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Mitrović, Nemanja G. Miletić - Everton, Jevtović - Janković, Suma, Pantić - Ožegović. Trener: Miroslav Đukić.

