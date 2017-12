Đukićev rezime: Suma mora u kombinezon! Svi su magistri kad naprave jedan potez, a obezvredili smo one koji rade

"Zamislite pod kolikim pritiskom je Mažić. Ja garantujem da on lakše sudi svetsku utakmicu, recimo Barselonu i Juventus i da je tamo mirniji nego kad sudi derbi", naveo je trener crno-belih

Došlo je vreme da se podvuče crta posle posle jesenje polusezone u Partizanu. Trener Miroslav Đukić je nekoj vrsti neformalnog druženja sa novinarima, verovatno nikad tako otvoreno, načeo mnoge teme. Od razloga za povratak u srpski fudbal, problemima sa kojima se suočava u Superligi, svojim igračima, načinom na koji razmišljaju i ciljevima u drugom delu sezone.

"Letos je ovde bio haos. Ne znate na koga računate. Đurđevića imaš za kvalifikacije, ali čekamo da se proda. Leonardo takođe, to je bila španska telenovela, ide, ne ide, odlazi, danas ljubi dres, sutra ne. To je bilo konstantno, pa je Suma došao nepripremljen, pa Tošić koji nije prošao pripreme. Sve je to otežalo odigravanje”, počeo je Đukić.

U januaru će, kako tvrdi, stvari biti drugačije.

“Ali, neće zima biti kao leto, razgovarali smo sa upravom, pravi se spisak igrača koji treba da promene sredinu, onih koji mogu da se prodaju, spisak onih koji tu ostaju i koji bi trebalo da budu okosnica tima. Biće ovo kontrolisani prelazni rok",

Suma kao najskuplje pojačanje u istoriji srpskog fudbala do sada nije pokazao previše.

"On je došao totalno nespreman fizički. Mi smo pokušavali da mu popravimo fizičku spremu, ali je dva puta imao povrede. Može više i bolje, kada se spremi i uđe u pripreme. A došao je iz slovačke lige sa mentalitetom da je igrač poteza. Došao je kod nas i počeo da shvata da će morati da radi, da neće moći da živi od poteza. Navikao je da kolektiv bude podređen njemu. Opušten tip igrača."

NIKO NE KAŽE - Bravo, radniče!

A onda je Đukić naveo zanimljiv primer iz igračkih dana u vreme kada je nosio dres Deportiva.

“Znate, imali smo kod mene u ekipi Bebeta. On da 20 golova u sezoni, a ne trči. Onda kažemo, mi ćemo trčati za Bebeta, donosi pobede i daje golove, trčaćemo za njega. Ali, Suma, ne daješ mi golove, ne nameštaš mi golove, moraš da obučeš kombinezon i da radiš. Moraš da mi daš što daju svi. Mesi trči kao golman, ali daje 60 golova u godini. Ako ne radiš ni ovo ni ono, onda ne štima.”

Đukić kaže da u svetskom fudbalu danas postoje samo dva igrača koja ne moraju da trče.

“Teško je to, moram da objasnim igračima. Oni kad neko napravi potez viču, 'bravo majstore', 'doktore fudbala', 'magistre'. Niko nije rekao 'bravo, radniče'. Učaurilo se mišljenje da je majstor onaj koji napravi lucidan potez, ali od toga ne može da se živi. Ako mislite da igrate ozbiljan fudbal, da prođete u Evropi, morate da radite 90 minuta, e onda se pojavi tvoja lucidnost koja je za pohvale. Ako se ne pojavi, radio si.”

Kroz smeh je objasnio i kako je morao da bude obazriv prilikom prilikom pronalaženja načina da motiviše svoje igrače u nekim situacijama.

"Ja hoću da motivišem ekipu i razmišljam da im pustim snimak neke utakmice gde su ih pojeli protivnici i onda pomislim 'j***te, poplašiću ekipu'.”

Kaže da se na zapadu Evrope deca od malih nogu na treninzima uče raznim stvarima, a pre svega radu.

"Mora ovde da se radi, 90 minuta. Oni u njihovim glavama razmišljaju 'pa neće valjda ovde'. Hoće, baš tu će doći lopta i primićeš gol. Na zapadu to rade od devete godine i navikli su. Kod nas je majstor onaj ko dva puta proturi loptu kroz noge. Ja sam kao uspeo nešto u fudbalu, a uspeo sam jer sam bio radnik. A kod nas se priča 'on je samo radio, ne zna ništa kao som, samo radi', a za druge koji nisu ništa uradili se kaže 'to je bio majstor'.”

OVDE SMO OBEZVREDILI SVAKOG KO HOĆE DA RADI

Đukić navodi da je glavna razlika u odnosu na Španiju to što se ovde ne ceni rad.

“Uopšte, u državi kod nas, obezvredili onog ko samo radi. Moramo da menjamo sisteme vrednosti. Recimo, kod nas za prevarante ne kažemo da je prevarant, nego da je 'namazan', 'sposoban', a onaj ko radi 24 sata taj nema pojma. To pokušavam da usadim u ekipu."

Kao primer sjajnog radnika u Partizanu naveo je Brazilca Evertona.

"Everton je primer kako se radi, primer profesionalnosti, veliki profesionalac. Ima intenzitet koji nije normalan. Čak i u evropskim razmerama to je intenzitet više, koji je zaista neverovatan. Energiju koju daje... Nekad moramo da ga sputavamo, da ga smirimo, da nije sve u intenzitetu, da može da bude takav, ali da zadržiš poziciju. Nekad je i previše emotivan."

On je ponovio stav da je kvalitet domaće Superlige potcenjen.

“Moramo da radimo na tom marketingu, ima mnogo igrača kojima treba da se da pažnja. Oni su najbitnija karika, njima treba dati glas, a oni se ništa ne pitaju. Imaju strah od navijača, uprave, trenera. Ne znam zašto je tako, ne znam ko je napravio takav sistem."

Đukić je dodao i da razume zašto ima malo publike na utakmicama.

“Ja prvi ne bih došao kakvi su nam stadioni. Dovedeš dete, padne kiša, sneg, ništa nije natkriveno...Treba da se stvore uslovi, da se stvori zdrava atmosfera, zdrava klima. Ja dođem sa strane, pun energije i verujem u nešto, ali posle tri meseca slušanja da je nameštena utakmica...Ja ne verujem u to, ali posle tri meseca si pod nekom paranojom, pa kad sudija svira faul, pomisliš 'ovaj je kupljen'.”

MAŽIĆU JE LAKŠE DA SU SUDI BARSI I JUVENTUSU NEGO DERBI

Previše se prema njegovim rečima, sumnja u sve sudijske odluke i da je srpskim arbitrima lakše da rade u Evropi.

“Napravili smo utisak da je sve prodaja i prevara. Treba da damo slobodu sudijama da sviraju. Zamislite pod kolikim pritiskom je Mažić. Ja garantujem da on lakše sudi svetsku utakmicu, recimo Barselonu i Juventus i da je tamo mirniji nego kad sudi derbi. On nema ništa da dobije, samo da izgubi. Šta god da svirne, mi iz Partizana ćemo reći da je Zvezdin sudija, ovi iz Zvezde isto.”

Ipak, kada su sudije tema, Đukić je objasnio i da ih ne razume u nekim stvarima.

"Mi pričamo sa sudijama oko odlaganja i kaže Mažić 'na dve trećine terena može, na jednoj ne može'. Tačno se vidi da ne sme na sebe preuzme odgovornost da odloži, da ima neko viši ko to ne dozvoljava. Ja sam pitao 'Mažo, da si u Evropi, da li bi odložio', a on kaže da nema ovakvih terena u Evropi. Ko je taj neko? Koga se mi plašimo? Koga interesuje fudbal na onakvom terenu. Pitate me jesam li zadovoljan, pa šta da procenjujem? Mogli su igrači da se povrede, da slome nogu."

Dotakao se strateg Partizana i nemilih scena na 156. večitom derbiju.

"Usijao mi se telefon od španskih poziva da komentarišem. Nemam šta da komentarišem, ja sam sportista, mogu da pričam o sportu. Živeo sam od fudbala, vaspitao sam decu preko fudbala, treba preko fudbala da stvorimo zdravo društvo, zdrave ljude."

Partizan je jeseni deo sezone završio sa devet bodova zaostatka za vodećom Crvenom zvezdom, ali i plasmanom u nokaut fazu Lige Evrope.

“Ja verujem u ovu ekipu, u Partizan, u klub, u naše navijače. Verujem da imamo snage da napravimo sve uslove da budemo prvaci. Naša obaveza jeste da se borimo za sve trofeje. Nije to nedostižna prednost. Videli smo da možemo da igramo egal sa Zvezdom i kad smo bili i potrošeni i umorni. Ima tu mnogo borbe, mislim da smo svi u opcijama. A za Viktoriju sam rekao da će biti teško i da su šanse 50:50."

Trener Partizana smatra da rezultati uopšte nisu loši.

"Imamo mi dobre rezultate, uopšte nisu za bacanje. Možda Zvezda nije kiksnula nigde? Možda je u tome problem. Imaju jedan poraz i tri nerešene, od čega dve sa nama. Kod kuće nismo dobro igrali kao na strani, to možemo da popravimo. Potrebno je da se igračima slegne gradivo, da u drugom delu igramo mnogo tečniji fudbal. Problem igranja kod kuće je igranje na punu odbranu.”

Odbrana Partizana je trpela dosta kritika u javnosti zbog nekih grešaka.

"Barselona i Real mogu da prime tri i daju četiri gola. Mi ne možemo, mi moramo pobedu da tražimo iz nule. Mi ne možemo da primimo tri gola i da pobedimo. Moramo da budemo čvrsti i stabilni i iz te čvrstine morate da tražimo pobedu. Ali, ja sam veoma zadovoljan, jer mislim da su defanzivci odigrali dobro. Kada analizirate igrača, možete da analizirate igrača po igrača i oni su dali mnogo. Osim Sume, koji nije u svojim brojevima, ali svi ostali su u svojim brojevima regularnosti."

Jasno je da crno-bele u predstojećem zimskom periodu čeka buran prelazni rok.

"U Partizanu je jedini prihod prodaja igrača. To je neka neminovnost, siguno da želimo da ostane Everton. Zato pričam o sistemu, kad osposobimo da imamo sistem, odlazi jedan, dolazi drugi i sve funkcioniše. Tako je kad postoji sistem. Kad nema sistema, ogroman je problem kad vam ode bitan igrač i kad živite od kvaliteta igrača."

Ipak, nestrpljivo se u Humskoj očekuju i pojačanja.

“Mislim da ćemo pojačavanjem, povećavanjem kvaliteta igrača doći do rešavanja tih problema, probaćemo na taj način da rešimo te probleme u završnici, u otvaranju i probijanju problema. To su nam stvari koje sigurno moramo da rešimo. Kod kuće igramo sa mnogo više tenzije, sa mnogo više pritiska. Igrači moraju da budu svesni da ne treba da imaju taj pritisak",

Kaže Đukić da se ni u jednom trenutku nije pokajao zbog povratka u Srbiju.

"Ne, ja sam borac. To govorim i svojim igračima, da moraju da budu borci i da veruju u sebe. I kada vam zvižde i kada vas kritikuju, morate da verujete u sebe."

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: Starsport)