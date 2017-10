Ulises i Marko za Novakov novi početak

Argentinac i Italijan koji su u Đokovićevom štabu zamenili Amanovića i Fil-Griča prenose svoje utiske nakon nekoliko meseci rada sa čuvenim sportistom i najavljuju povratak na prvo mesto

Veličina slova A A A

Novak Đoković je početkom leta šokirao sve ljubitelje tenisa pošto je raspustio celu, njegovu čuvenu ekipu, to jest šefa stručnog štaba Borisa Bekera, pa onda i trenera Marjana Vajdu, fizioterapeuta Miljana Amanovića i stručnjaka za fitnesa Gernharda Fila Griča.

Čuvena trojka je nestala iz Noletove lože i sada je vreme da se polako navikavamo na nova lica. A dok se on ne vrati takmičenjima preostalo je još tri i po meseca, kako je najavljeno te dotle radi na tome da budem maksimalno spreman kada se vrati na tur.

A nova lica u njegovom štabu su šef stručnog štaba Andre Agasi, koga dobro znamo, ali i fizioterapeur Ulises Badio, inače Argenitinac, i stručnjak za fizičku pripremu, iskusni Italijan Marko Paniki. Ostalo je još da Đoković izbere stalnog stratega, pošto će Agasi biti uz njega samo na grend slemovima i ponekom važnijem mastersu. Glavni pik mu je bio Mario Ančić, ali ovaj ne može da prekida karijeru pravnika na Volstritu, te će uskoro biti odabran Vajdin naslednik. Po svemu sudeći biče to neko sa kim se dobro poznaje.

A dotle naš najbolji sportista svih vremena naporno radi ne bi li u novu sezonu ušao poptuno spreman. Sa niim su gotovo svaki dan i Badio i Paniki, što u Monte Karlu, što u Beogradu.

"Ostalo je još tri meseca do povratka i sada smo i dalje u fazi pripreme muskulature, još nismo počeli sa specifičnim vežbama. Što se tiče lakta, na njemu radimo samo motornu reedukaciju, to jest sporo, svesno pokretanje zgloba,", otkriva Paniki, "Bol još nije minuo, ali polako dodajemo vežbe koje bi mogle da pomognu. Ali napredak je očigledan i zaista nas raduje. Đoković je bolid Formule 1, tako da mislim da nema šta tu posebno da se popravlja sa fizičke strane. Naše je samo da sve povežemo i da ga vratimo na nivo pre povrede"

Kada je u pitanju prognoza za nastavak karijere našeg asa, Paniki je jasan:

"Novak je i dalje i dalje neverovatan atleta , ali kako godine prolaze tako je sve teže , i fizički i psihički. Jasno je da će sada praviti više pauza tokom sezone. Verujem takođe da će se vratiti i na prvo mest, ali će ipak za to trebati vremena. Uprkos problemima koje je imao, njegovo telo je i dalje "nedirnuto" i puno energije."

Amanovićev "naslednik", Ulises Badio, takođe veruje u potpun oporavak Đokovića:

"Pomaže to što je neverovatno elastičan, a i što ima šampionski um. To mnogo pomaže. Taj um ga tera napred i on jedva čeka da se vrati takmičenju!"

Đoković je povratak na teren zakazao za početak iduće sezone i to u Australiji. Ukoliko bude fit igraće na najmanjem kontinentu jedan turnir pred prvi grend slem sezone.

(foto: Acttion Images)