Umor - zabranjena reč u Zvezdi: Nemojte da nas negativne misle vuku dole

Apeluje šef struke Vladan Milojević

Vremena za slavlje nije ni bilo. Istorijski uspeh u Ligi Evrope crveno-beli će slaviti tek kad euforija kod većine splasne. Takav je život profesionalnih fudbalera. Juče ne postoji, samo ono danas i sutra. Problem je samo što se fudbaleri Crvene zvezde nisu dobrom nisu stigli ni da prespavaju utakmicu sa Kelnom, a već moraju ponovo na teren. Arhitekta Zvezdinog evropskog uspeha Vladan Milojević uoči utakmice sa Borcem (nedelja, 16.30 na stadionu Rajko Mitić) ne dozvoljava ipak da ekipe padne u samožaljenje.

Podseća da bi beogradski crveno-beli, ako planiraju da zaista postanu velika evropska ekipa, moraju da se tako i ponašaju-

“Ima naravno zamora, ali pokušavamo da ga na različite načine držimo pod kontrolom. To je sve stvar navike, ako igrate u jakom evropskom klubu, onda pored fizičke pripreme imate i mentalne treninge da to prihvate to kao normalno. Kod nas je to nova situacija, a ja bih voleo da moji igrači nikada ne traže alibi u vidu umora. Ako krenemo da radimo sa nečim negativnim u startu, misli te vuku ka tome i tvoje telo ne može da isprati sve napore“, jasno će Milojević na konferenciji za novinare pred duel 21. kola Superlige, jer ne želi da mu posle svega ostane samo lepa uspomena.

Želi da ih stvori još. I spreman je da trpi zbog njih. A ko nije - nije ni za ovu i ovakvu Crvenu zvezdu.

“Ljudske mogućnosti su mnogo veće nego što mi mislimo. Sportista mora da bude spreman na sve jer onda dolaze dobri rezultati i igrate na mnogo većem nivou i beleže se mnogo bolji rezultati. Onaj ko to ne može da izdrži nije za ovakve napore. Ima mnogo segmenata koji razlikuju igrače, ali pobednički mentalitet, odgovornost i profesionalizam su ono što izdvaja vrhunske fudbalere. Zadovoljavanje malim stvarima te primorava da ostaneš tu gde jesi i da ne napreduješ, to je objašnjenje kako mnogi talentovani igrači nisu uspeli. Ja imam igrače koji se ne zadovoljavaju malim stvarima i jako sam srećan zbog toga“, optimista je Milojević.

O malo uobičajenijim temama sada. Zna se da su posle velikih evropskih utakmica najlakše gube bodovi. Čak i kad je preko puta neko poput Borca, koji je pretposlednji na tabeli. Milojević upozorava igrače da ne bi smeli da potcene Čačane. A ni celu Superligu generalno.

“Naša liga jeste potcenjena, ali ja ne mogu da znam zašto je to tako. Svi mi koji radimo u domaćem prvenstvu moramo da ga čuvamo i pazimo, to je nešto najbolje što imamo. Dosta se stavlja u negativan kontekst, ali verujem da je realnost potpuno drugačija od toga. Jako je teško ispraviti tu sliku, ali svi mi treba da se potrudimo. I igrači, stručni štabovi, ljudi koji vode klubovi i mediji treba drugačije da se odnose prema domaćem fudbalu“, pokušava Milojević da ovaj evropski uspeh “podeli“ sa ostalim klubovima.

Uostalom, džaba sve ako on prvo ne povuče napred beogradske večite rivale. A onda če logično i celu ligu?

“Čini mi se da nam je u krvi da uvek hoćemo da nađemo neki alibi. Ne volim alibije, kod mene je sve jasno, ako je nešto loše to je loše, ako je dobro to se zadržava. Smatram da u životu treba zadržati ono što je dobro, negovati ga i truditi se da bude još bolje, a ono što ne valja treba ispravljati. Videćete da u našoj ligi ima mnogo izuzetno talentovanih igrača, ima mnogo dobrih utakmica i ne znam zašto se i ono što je dobro nekad predstavlja kao da je loše. Mi smo takvi da nam je uvek nešto sa strane i tuđe mnogo bolje. Mislim da se to teško može promeniti, ali ja sam neko ko veruje u ovu ligu, verujem u ove momke, imamo plejadu izuzetno dobrih igrača. Kako to da oni ovde ne vrede, kada odu u inostranstvo onda su fantastični, a kada se vrate opet su loši. Mi treba da uradimo sve što je do nas da negujemo našu ligu jer imamo kvalitet i nadam se da će biti bolje. Želim da verujem u to, samo treba biti strpljiv“, poentira Milojević.

