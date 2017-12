Uniksov čudesni preokret! Himkijevih plus 11 isparilo za dva minuta (VIDEO)

Himkijevo samoubistvo! Jedino objašnjenje, koliko god da je dobar Uniks. Jer kad u poslednja dva minuta prospeš 11 poena razlike onda jednostavno nema opravdanja. Himki je imao pobedu u džepu, ali ju je serijom nelogičnih grešaka u poslednja dva minuta predao gostima - 79:80!

Gostujući tim je, naime, vodio većim delom utakmice, pošto je Aleksej Šved bio neuhvatljiv za domaće. Toliko dobar da su valjda i njegovi saigrači pomislili da će on sve moći sam, a to tako ne biva. Šved se nije bunio. On voli kad ima loptu u rukama. Ne brine se ni kad mu ispadne. Danas ih je izgubio čak šest. Ceo Himki, ponovo oslabljen neigranjem povređenog Stefana Markovića, čak 17.

Ona poslednja izgubljena lopta bila je ključna. Ali nismo još dotle došli...

Dva minuta i dve sekunde pre kraja Himki je vodio sa 77:66. Činilo se da je gotovo. I onda ta serija neobjašnjivih grešaka. Glavama su prerano otišli u svlačionicu gosti.

I kreće. Stefan Lazme sa penala, pa trojka Antona Ponkrašova, poeni Melvina Edžima... Na drugoj strani Sergej Monija nije bio precizan sa penala, Džejms Anderson je izgubio jednu loptu, Šved bio precizan sa penala.

Tačno 9,5 sekundi pre kraja, Hoakin Kino Kolon ima loptu, Čarls Dženkins pravi prekršaj. Možda i prerano. Ali nije želeo da dozvoli Kolonu da šutne za tri i odvede utakmicu u produžetak. Kolon je bio pogodio oba bacanja, ali Himki je i dalje imao poen prednoti (79:78) i 9,5 sekundi za napad.

A onda Tajler Hanikat pravi i tu poslednju grešku. Lopta ide u ruke Kolonu, on polaže 3,7 sekundi pre kraja i Himki vodi sa 89:79. Uz zvuk sirene probao je Džejms Anderson, nisu ni zaslužili gosti pobedu sa ovako potcenjivačkim stavom.

"Teško je kad izgubiš ovako, ali košarka je brutalan sport. Imali smo 11 prednosti, ali smo uradili sve što smo mogli kako bismo izgubili", nervozan je poosle meča bio Himkijev trener Jorgos Barcokas.

Final minutes of the game of the week between @unicsbasket and @Khimkibasket and a master class how to win a game that you almost lost. pic.twitter.com/4oLnccarvm