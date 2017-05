Đurđević: Već sam rekao, ne moram da budem najbolji strelac – samo da uzmemo duplu krunu!

Golgeter Parnog valjka ne razmišlja o ličnim priznanjima, već samo o interesu tima

Forma Uroša Đurđevića može se oslikati kroz fenomenalnu seriju pobeda Partizana. Sjajni napadač je večeras zadao fatalan udarac Radničkom iz Niša, nastavio fantastičan golgeterski niz i nadmetanje sa Leonardom za titulu najboljeg strelca Superlige, ali je još jednom ponovoio da ga ona uopšte ne zanima.

Đurđević došao do cifre od 24 prvenstvena gola, dok je Brazilac postigao 22.

„Svi zajedno imamo dva cilja, a to su osvajanje prvenstva i nacionalnog kupa, a što se tiče titule najboljeg strelca, već sam rekao da je dajem za šampionski trofej. Ne moram da budem najbolji strelac, samo da uzmemo duplu krunu, jer je to najbitnije. Cele sezone igramo odlično, sjajno funcionišemo“, rekao je Đurđević.

Saradnja sa Leonardom je fenomenalna, što se videlo kod drugog gola crno-belih.

„Jeste stvarno mi je dao fenomenalnu loptu, imali smo još dobrih šansi, ali opet ponavljam najvažnije je da osvojimo sva tri boda“.

Pritisak koji se stvarao ovih dana u medijima nije zaobišao ni svlačionicu Partizana.

„Osećala se tenzija van terena još juče, cele nedelje skoro, ali mi smo bili fokusirani na terenu, bili smo kompaktni. Pokazali smo da u svakom trenutku možemo da odigramo dobro i protiv ovako kvalitetne ekipe“.

Da li se nešto razlikovalo bez Marka Nikolića na klupi?

„Radili smo isto što i pred svaku utakmicu, jedino što sa nama nije bio u svlačionici, ali pripremali smo se kao i za svaku drugu utakmicu“.

Podrška navijača u Nišu je bila bolja nego na mnogim mečevima u Beogradu.

„Fenomenalna atmosfera, Grobari su ponovo bili uz nas i nadam se da ćemo ovu kaznu „skinuti“ i moći da proslavimo titulu zajedno sa njima“.

Protiv Mladosti je dovoljan i bod, ali u Humskoj o njemu ne razmišljaju.

„Naravno da idemo na pobedu, kao i svaku utakmicu. Treba nam malo vremena da se oporavimo, spremimo i spremni dočekamo narednu utakmicu“, rekao je Đurđević.

