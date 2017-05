Đurđević “video“ poraz Zvezde: Korak po korak - dupla kruna!

Uprava Partizana širom otvara kapije stadiona u Humskoj za revanš polufinala kupa protiv Vojvodine, očekuje se da pune tribine pozdrave novog lidera Superlige...

Umesto da zvezdaši slave na Đurđevdan, kako bi po tradiciji trebalo da bude, juče su svečarski raspoloženi bili partizanovci! Zvezda je pala na krovu tržnog centra na Voždovcu (2:3), što je crno-bele lansiralo na prvu poziciju. U ovakav rasplet situacije malo ko se usudio da veruje. Bilo je, međutim, i izuzetaka...

"Iskreno se nadam da ostajemo prvi i u nedelju", kazao je Uroš Đurđević posle dva gola i trijumfa Partizana u Ivanjici u petak uveče.

Nepuna 24 sata kasnije, reči najboljeg strelca Parnog valjka pokazale su se proročkim. Aktuelni šampion izgubio je od Voždovca i ostavio večitog rivala na pol poziciji u trci za ovogodišnju krunu. Posle svega, logično je bilo da "prorok" i prokomentariše "prevrat" u Superligi.

"Naravno da je lepo kad si prvi", s ushićenjem je počeo priču za Sportski žurnal Đurđević. "Kao i svi igrači, verujem u cilj: duplu krunu! Korak po korak, sada nam je u mislima jedino Vojvodina. Hoćemo u finale kupa".

Nova dva gola pod Golijom dodatno podižu samopouzdanje Partizanovom golgeteru koji u prvi plan ipak stavlja tri boda i tim.

"Veoma bitna pobeda. Nastavili smo niz nepobedivosti, što je od izuzetnog značaja. Vreme je bilo teško za igru: kiša i vetar. Teren, takođe, težak, pogotovo u drugom poluvremenu. Najvažnija su, ipak, tri boda".

Nema Grobara koji posle kiksa Zvezde nije uskliknuo: Titula! Ali i Đurđević spušta loptu. U prvenstvu slede Zmajevi, pa gostovanje u Nišu i za kraj - Mladost u Humskoj.

"Voždovac nas je namučio u kupu. Nesumnjivo, kvalitetna ekipa, ali igramo na našem stadionu. Na Čairu je uvek teško, videli smo to i u prethodnoj utakmici. Sve ekipe koje su se plasirale u plej-of nisu to uradile slučajno. Puni smo samopouzdanja, nadam se da ćemo da ostvarimo sve trijumfe do kraja".

Pre svega, ipak, Vojvodina i revanš kupa...

"Uprkos žestokom ritmu imaćemo dovoljno vremena da se odmorimo i dobro pripremimo za Vojvodinu. Naše se zna, želimo u završnu predstavu", podvukao je srpski reprezentativac".

Uprava Partizana rešila je da širom otvori kapije za susret sa Novosađanima i tako nagradi i verne navijače i igrače, koji će pred punim tribinama lakše do cilja - novog finala kupa.

