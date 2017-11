Đuričić dogovorio sa Sampom odlazak za mesec dana, kakve su Zvezdine šanse?

"Ne vredi im da me zadržavaju kad već trener ne računa na mene", poručio 25-godišnji vezista

Kako se bliži januar sve više se razmišlja o zimskoj fudbalskoj pijaci. Crvena zvezda bi kroz mesec dana mogla da ostane bez nekih vanih igrača, pa čelnici crveno-belih moraju da razmišljaju i o eventualnim pojačanjima. Pogotovo što sasvim realno deluje mogućnost da ekipa prezimi u Evropi.

Poslednjih meseci na Marakani su veoma popularni povratnici - iz pečalbe su se vratili i imaju značajne uloge u jesenjim uspesima kluba Krstičić, Rodić, Pešić, Savić, Stojković, Jovičić... Po oprobanom receptu Zvezdan Terzić i njegovi saradnici žele da nastave i ove zime. Više nije nikakva tajna da je Zvezdina top meta Milan Jevtović iz Antalije, a govorka se da bi nazad u Srbiju mogao i Filip Đuručić. Momak iz Obrenovca koji je u poslednje četiri godine promenio pet klubova (Benfika, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdorija) i nigde se nije naigrao, figurira kao opcija za vezni red crveno-belih. Ako ništa drugo, ono bar kroz novinske stupce...

"Niko me iz Zvezde nije kontaktirao", počeo je priču u mini intervjuu za Sportski žurnal Đuričić. "Nikada nije postojala ozbiljnija priča da se vratim na Marakanu. Uvek je to bilo nešto bez konkretnih predloga i poteza. U svakom slučaju, mnogo stvari bi trebalo da se poklopi kako bih se zaista vratio".

Jedan važan preduslov je već ispunjen. Đuričić želi da napusti Đenovu ove zime, a kako sam kaže dogovor sa Sampdorijom je postigao, tako da obeštećenje ne bi trebalo da predstavlja problem...

"Ugovor mi ističe na leto, ali dogovorili smo da mogu da odem u januaru. Klubu će takođe odgovarati takav epilog. Ne vredi im da me zadržavaju kad već trener ne računa na mene. Dakle, napustiću Sampdoriju u januaru. Ušao sam u igru samo na prvoj utakmici sezone. Iz kluba su mi rekli da trener odlučuje o svemu i to je to".

Crvena zvezda?

"Svako ima svoju računicu, pa tako i moj matični klub. Svi znaju koliko volim Zvezdu. Pratim sve utakmice i fudbalera i košarkaša".

Reprezentacija?

"Poslednji poziv dobio sam od Radovana Ćurčića 2016. Muslin me nije imao u planovima... Voleo bih da ponovo postanem reprezentativac, ali nije realno da o tome razmišljam kad imam problem sa statusom u klubu. Srbiji želim puno sreće u Rusiji", zaključio je Đuričić, čija je godišnja plata u Italiji trenutno 850.000 evra.

