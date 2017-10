Urnebesan finiš hrvatskog derbija: Hajduk do 89. minuta vodio sa 1:0, a u 94. izjednačio na 2:2! (VIDEO)

Sjajan meč na Poljudu

Kakav hrvatski derbi! Hajduk i Dinamo su na Poljudu odigrali nerešeno 2:2, ali je od samog rezultata facinantniji način na koji je došlo do njega. Domaćin je do 88. minuta vodio sa 1:0, ali onda do jednog boda stigao zahvaljujući golu Antea Ercega u četvrtom minutu nadoknade.

Dinamo je u samo dva minuta, u 88. i 90. stigao do potpunog preokreta. Tada su mrežu domaćina pogađali Benković i Enrikez, ali to Zagrepčanima ipak nije bilo dovoljno za sva tri boda.

Hajduk je bolje otvorio utakmicu i poveo upravo preko Ercega u 38. minuta, iako je Bašić još ranije iz slobodnog udarca uzdrmao prečku Dominika Livakovića. Ipak, neposredno pre gola Ercega na suprotnoj strani je stativu Hajukovog gola pogodio Sudani.

Tokom drugog poluvremena delovalo je da “Bili” imaju kontrolu utakmice, ali se onda sve preokrenulo. U petom minutu se opasno zakuvalo na terenu, nekoliko igrača je završilo i na zemlji, ali na kraju niko nije pocrveneo.

