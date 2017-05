Đurovski: Ne raduje me što smo postigli golove iz prekida

„Igrači su pokazali volju, iako su znali da Partizan vodi“, dodao je Zvezdin šef stručnog štaba

Trener Crvene zvezde Boško Đurovski rekao je da nije zadovoljan svim segmentima u igri crveno-belih u Ivanjici.

„Mislim da smo bili bolji i da smo zasluženo podedili. Međutim, moram da kažem da sam očekivao koji gol iz igre više. Zvezdu mora da krasi dobra završnica iz igre. Ovako, dali smo tri gola iz prekida i to je činjenica koja me ne raduje. Čestitam igračima jer su pokazali volju iako su znali da Partizan pobeđuje. Hvala navijačima na podršci, i pozivam ih da dođu i pozdrave nas u nedelju“, rekao je Boško Đurovski.

Crvenu zvezdu još samo matematika drži u igri za naslov šampiona.

„Treba mnogo toga da se poklopi da bismo bili prvi, ali, treba verovati do kraja. Mladost ima dobru ekipu. No idemo dalje, mi moramo da pobedimo Radnički, a nakon toga i Partizan u Kupu, i to nam je jedini cilj“, dodao je Đurovski