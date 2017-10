Usred Albanije - 2:0: Partizane, uradi to!

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Tirane)

Jedan je doveden da brani i to zasad radi na vrhunskom nivou, drugi da pravi razliku baš na ovakvim mečevima, a obojica znaju kako je to igrati fudbal u Albaniji. Štaviše, kako je to pobediti u srcu ove države.

Vladimir Stojković i Zoran Tošić, projektovano dve najveće uzdanice Partizana, samo po lepom pamte prethodni dolazak u Albaniju, kad su u jesen 2015, savladali domaću reprezentaciju 2:0 i ukočili je na putu do kasnijeg plasmana na Prvenstvo Evrope.

Zato, nema tog Grobara koji baš od tandema srpskih reprezentativaca ne očekuje reprizu u meču sa Skenderbegom (21.05, RTS 1, TV Arenasport 3), koji je za mnoge više od fudbala. Ne za sve, jer crno-beli samo o fudbalu misle. Što je prvi preduslov da treće kolo Grupe B Lige Evrope ukrase pobedom koja bi znatno povećala šanse da se domognu nokaut faze.

PARTIZAN - TIM ZA SKENDERBEG: Ipak dva osigurača, Đukić promenio štopera, Tavamba sam u napadu

Pogotovo što niko ovih dana nije insistirao na Fljamurtariju, na tim duhovima prošlosti koje more starije generacije. S razlogom, jer čak devetorica od projektovanih prvih 11 Partizana nisu bila ni rođena kad je Sokol Kušta u Beogradu 30. septembra 1987. priredio senzaciju i golom iz nemoguće pozicije eliminisao Parni valjak iz UEFA kupa.

Zato, crno-beli nisu opterećeni istorijom. Već sami mogu da je napišu. Da se pamti i prepričava do nekog novog susreta sa Albancima.

"Ja i ne razmišljam o ambijentu. Ne znam šta to može da nas čeka", smireno i racionalno govori Zoran Tošić, uveravajući da u Elbasanu (40 minuta vožnje udaljenom od Tirane) očekuje meč bez tenzija, kakav je bio i prethodni na istom mestu. "Bio sam ovde kad smo u dresu reprezentacije igrali kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, bila je sasvim normalna atmosfera, osim što je neko pogodio autobus kamenom, ali to je bio nečiji hir. Utakmica je bila mirna, zanimala nas je samo lopta, nismo osetili nikakav naboj. Očekujem da se i sad igra fudbal i ništa sem toga".

Popularni Bambi se posle bezmalo jednomesečne pauze minulog vikenda u Surdulici vratio na teren i trebalo bi da predstavlja jednu od udarnih pesnica tima Miroslava Đukića. Od odgovornosti ne beži.

"U evropskim utakmicama nema mnogo šansi, niti prostora za greške. Moramo da budemo svesni da je u pitanju takmičenje gde nema praštanja, ni vremena za ispravljanje propusta. Pokušaćemo da pobedimo", dopunio je krilni vezista.

Dok je ovaj razgovor pravljen, ulogu novinara u jednom trenutku preuzeo je Vladimir Stojković, inače Bambijev cimer:

"Mene zanima hoćeš li hrkati večeras?"

"Nadam se da ne", nije se dao isprovocirati Tošić, pre nego što je u šali dobacio golmanu: "Nadam se da ćeš me pustiti da spavam normalno."

Potom se i sam Stojković prisetio detalja sa meča igranog u jesen 2015, kad smo golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića slavili sa 2:0 u Elbasanu.

"Sve je tad bilo napumpano. Mi nismo imali šanse za plasman na EURO, više je to bio meč za prestiž i sve je prošlo mirno. Nadam se da će tako biti i večeras. Nema šta da se priča, obećava, nego... Zna se, teren, lopta, to je naše. Da damo maksimum u poslu za koji smo dovedeni", deluje posvećeno golman Partizana.

Na pitanje da li je proučavao napadače Skenderbega, ponudio je zanimljiv odgovor...

"Nisam! Prošlo je vreme kad analiziraš pojedince. Ima domaćin dosta opasnih igrača, ali im je kolektiv najjači adut. Mene, ipak, zanima da dam sve za pobedu mog tima", zaključio je Vladimir Stojković.

U prve dve runde, protiv Jang Bojsa i Dinama iz Kijeva (večeras se sastaju u Ukrajini) bio je najbolji pojedinac crno-belih, za koje bi najbolje bilo da večeras oko 23.00 pored njegovog imena stoji - neocenjen.

Možda je vreme da neko drugi bude junak.

Ko se javlja?

SUDITE NAM TEK NA KRAJU

Do pre dve sedmice nisu odradili nijedan trening zajedno, pa će tek sad, u veoma važnom meču za evropske ambicije Partizana, Zoran Tošić i Sejduba Suma zaigrati zajedno od prvog minuta.

Najzvučnije i najskuplje pojačanje crno-belih minulog leta... Deluje da bi moglo da bude radosti za Grobare.

"Kod nas se dosta apostrofira jedan igrač, nebitno da li je to Suma, ja ili neko treći. Svako u Partizanu ima ulogu, sigurno su velka očekivanja od svih. Moj stav je da bi trebalo podvući crtu posle nekoliko utakmica ili nekoliko meseci, onda reći "to valja" ili "to ne valja". Veliki teret je i na meni i na njemu i ostalim momcima, a ostalo je još 30 utakmica do kraja sezone. Kad se završi onda ćemo podvući crtu", zamolio je Bambi Tošić da se ne žuri sa procenama kvaliteta pojedinaca.

ZANIMLJIVOSTI

- Skenderbeg ne zna za poraz na svom terenu ove sezone u kvalifikacijama i Ligi Evrope (tri pobede, dva remija)

- Nad fudbalerima Partizana je u prva dva kola Lige Evrope napravljeno čak 47 prekršaja, po čemu su prvi na zvaničnoj statistici UEFA

- Ukoliko večeras dobije žuti karton Ognjen Ožegović neće igrati meč sa Skenderbegom u Humskoj za dve sedmice

- Večerašnji meč biće 235. Partizanov u takmičenjima pod okriljem UEFA

- Ako pobede, izabranici Miroslava Đukića dobiće premije u iznosu od 130.000 evra, dok je fudbalerima Skenderbrga obećana nagrada od 100.000 evra