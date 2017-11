Utakmica dve dimenzije

Finale Kopa Libertadores, prvi deo...

Brazil protiv Argentine i finale Kopa Libertadores, prvi deo! Nisu Santos ili Sao Paulo, nisu River ili Boka, ali predstojeći susret Gremija i Lanusa predstavlja okršaj dve dimenzije (četvrtak, 00.45).

Gremio će se boriti za svoj treći pehar istoriji. Priča kaže da je tim sa krajnjeg juga Brazila opsednut osvajanjem najznačajnijeg pehara u Južnoj Americi, a da patološka želja potiče od urugvajske snage volje, usađene u klupski DNK. Na drugoj strani sam plasman u finale predstavlja veliki korak napred za skromni klub iz predgrađa Buenos Ajresa, uvek u senci dva gradska velikana.

Ali, trijumf nad Riverom u polufinalu podigao je apetit i želje do zvezdanih visina. Ponajviše jer je taj dvomeč svrstan u red najvećih povrataka u istoriji takmičenja. Posle 0:2 na poluvremenu druge utakmice i gotovo izvesne eliminacije zbog poraza u prvom susretu, Lanus je smogao snage da ljutom protivniku strpa četiri komada i ode u veliko finale!

Cena ovakvog uspeha plaćena je u domaćem prvenstvu, gde je Lanus nanizao četiri poraza, zbog čega je uspeh protiv Gremija sada pod stavkom "moranje".

Doduše, Lanusov odlazak na prag trona Južne Amerike današnji fudbalski kritičari upoređuju sa Lesterovim vanvremenskim uspehom ostvarenim uzimanjem Premijer lige 2016. godine, u vreme astronomskih plata, transfera i budžeta.

"Mi smo ekipa radničke klase. Mi smo skroman klub, koji radi u tišini i ne busa se u grudi. Tako smo i zaslužili prolaz u finale", izjavio je vezista Ivan Markone uoči same utakmice.

Da predstojeći meč zaista nosi epitet "duel dve dimenzije" govori i to koliko su dva kluba različita u svojoj biti. Gremio ima dugogodišnji pedigre, dva najveća trofeja u vitrinama, a u poslednjem odigranom finalu 2007. navijači su očekivali da njihovi miljenici pregaze Boku Juniors i lako se dokopaju slave, posle 1995. godine. Umesto toga, Gremio je bio pregažen sa 5:0, a pristalice brazilskog kluba tada su napravile ozbiljan haos zbog pretrpljenog neuspeha. Lanus je druga krajnost. Klub je sa italijansko-španskim korenima i godinama unazad preživljava zahvaljujući prodaji od prodaje mladih igrača. Poslednji u nizu bio je Gustavo Gomez, koji je Milanu prodat za skoro pa rekordnih 8.500.000 evra. Iz Lanusovog sistema izašli su još i Sebastijan Blanko, koji je svojevremeno prodat Metalistu iz Harkova za dotad neviđenih 9.000.000 evra. Eduarda Salvija je pre više od osam godina upecao Atletiko Madrid za 8.000.000 evropskih novčanica... Poenta je jasna - stvaraj i prodaj da bi preživeo.

To je ono sa čim Gremio nije suočen i to najbolje pokazuje primer mladog golgetera Luana. Gremio je letos uspeo da izdrži silovite napade moskovskog CSKA, Sampdorije i Arsenala i sume između 20.000.000 i 30.000.000 evra, samo zato što su klupski moćnici imali jedan, izražen cilj - osvajanja Kopa Libertadores!

"Zbog onoga što se desilo pre deset godina radimo sve što možemo da se sada tako nešto ne ponovi", poručio je trener Gremija Renato Portalupi.

Upravo zato vrhuška Gremija je pored Luana zadržala i golmana Marsela Grohea, koga mnogi smatraju najboljim čuvarem mreže u takmičenju, potom odbrambenog komandanta Pedra Žeromela čijom je zaslugom, između ostalog, protivnicima dozvoljeno tek osam golova u dvanaest utakmica, te strašni vezista Artur, koji bi vrlo lako mogao da završi na Mundijalu u Rusiji.

Zbog svega toga neuspeh Gremija u dvomeču finala bio bi ravan katastrofi. Katastrofi koju navijači teško da bi opet podneli.

U predstojećem dvomeču najveću pažnju izazvaće, takođe, dve različite dimenzije. Mladi i toliko traženi Luan na jednoj i prekaljeni majstor Hoze Sand na drugoj strani.

Zlatnoj koki Gremija mediji u Južnoj Americi nadenuli su etiketu „novi Ronaldinjo“, a sada se nalazi na dve utakmice od toga da njegovo ime zauvek ostane ispisano u klupskim i almanasima fudbala u Južnoj Americi. Ne krase ga brzina karakteristična za brazilske fudbalere, Luan se ipak oslanja na čistu eleganciju i dobru anticipaciju igre, što predstavlja kvalitet više u njegovoj igri. Zbog toga je veliko čudo što je Gremio uopšte sačuvao Luana od raznih bogatih „grabljivica“.

Hoze Sand je talisman ove generacije Lanusa, ponajviše jer je treći strelac u klupskoj istoriji. Bez obzira na ishod finala, njegovo ime proputovaće svet, a eventualni uspeh uklesao bi njegov lik u fudbalskom svetu. Njegov neustrašivi duh čak i u 37. godini odveo je Lanus do velikog finala, a posle 235 postignutih golova u klupskoj opremi, sanja da postane šampion i tako na najlepši način stavi tačku na bogatu karijeru. Brazilski novinari često o Sandu pišu u superlativu, a priče kruže da mu možete baciti loptu, ciglu ili veš mašinu, on će je smestiti u gornji desni ugao gola. To će se očekivati od njega ponajviše sada, kada gol u gostima vredi mnogo.

Zaključak: Biće to utakmica za prave fudbalske sladokusce!

Potencijalni sastavi

Gremio (4-2-3-1): Grohe - Edilson, Žeromel, Kaneman, Kortez - Žailson, Artur - Ramiro, Luan, Fernandinjo - Barios.

Trener: Renato Portalupi.

Lanus (4-3-3): Andrada - Gomez, Guerenjo, Bragijeri, Velaskez - Martinez, Markone, Paskvini - Silva, Sand, Akosta.

Trener: Žorž Almiron.

NAPOMENA: Revanš utakmica na programu je 29. novembra u Buenos Ajresu.

