Uzgajivači krastavaca čekaju Atletiko, Sevilja kompletna

Jorgandžije još osećaju gorak ukus u ustima posle šokantnog poraza od Čelsija u Ligi šampiona

Leganes je u dvobojima protiv konkurenata za ispadanje, kao što su Hetafe i Eibar doživeo poraze, ali oni nisu uzdrmali madridski sastav koji se prošlog vikenda vratio na pravi put. Najpre je Leganes odigrao 0:0 protiv novog prvoligaša Đirone, a potom je iznenađujuće za vikend došao do slavlja kod Las Palmasa na Kanarima, gde nijednom gostu nije lako. Garitano će danas verovatno koristiti istih jedanaest igrača kao i na Kanarskim ostrvima s obzirom da po pitanju izostanaka popularni uzgajivači krastavaca nemaju nikakvih problema.

Atletiko je za vikend na domaćem terenu slavio u derbiju protiv Sevilje čime se popeo na drugu poziciju, a bila je to i najbolja uvertira za Ligu šampiona i dolazak Čelsija. Upravo taj susret ostavio je gorak ukus navijačima Jorgandžija. Crveno-plavi su imali prednost, bili ravnopravan suparnik, a na kraju su doživeli poraz pogotkom primljenim u 94. minutu.

Upravo se Filipe Luis povredio u prošlom nastupu, a kako je nastradao i Lukas Ernandez, na levog beka danas će Šime Vrsaljko. Augusto Fernandez od početka sezone je van pogona.

Prošlog vikenda je Sevilja doživela i prvi poraz u sezoni. Eduardo Berizo polako je posložio svoju ekipu, koja izgleda sve bolje i bolje, ali Atletiko u Madridu se pokazao ipak previsokom preprekom. Posle prvog poraza Berberima je odlično došao susret u Ligi šampiona protiv nešto slabijeg suparnika, a Maribor je u Sloveniju ispraćen sa tri komada u mreži.

Napadač Nolito bio je jedini Seviljin igrač koji je imao problema s povredom u poslednje vreme, a kako se on ove nedelje oporavio, Berizo danas na raspolaganju ima sve svoje igrače.

Domaćin je u prošlom kolu doživeo prvi poraz, a očajna Malaga napokon je došla do prvog boda. No, i do tog boda tim iz Andaluzije došla je na vrlo dramatičan način. Do kraja susreta s Bilbaom bilo je manje od deset minuta, a Malaga se nalazila u zaostatku 1:3. Furioznom završnicom plavo-beli su uspeli da dođu do boda, međutim svakom je jasno da ovu ekipu očekuje grčevita borba za opstanak u ligi.

PRIMERA - 7. KOLO

Petak

Selta - Đirona 3:3 (2:2)

/Sisto 8, Gomez 16, Vas 76 - Portu 10, Stuani 14, Huanpe 86/

Subota

13.00 (2,20) Deportivo (3,35) Hetafe (3,35)

16.15 (1,32) Sevilja (5,50) Malaga (9,00)

18.30 (1,72) Levante (3,60) Alaves (5,20)

20.45 (7,75) Leganes (3,80) Atletiko Madrid (1,52)

Nedelja

12.00 (1,85) Real Sosijedad (3,60) Betis (4,30)

16.15 (1,08) Barselona (12,0) Las Palmas (23,0)

18.30 (1,85) Valensija (3,50) Atletik Bilbao (4,40)

18.30 (1,72) Viljareal (3,60) Eibar (5,10)

20.45 (1,10) Real Madrid (11,0) Espanjol (19,0)

