Uživo iz Krasnodara: Gazda iz snova, 12.000 dece u školi, ali i nezadovoljna prva zvezda i “profesor fizičkog vaspitanja” na klupi

Pokušali smo da saznamo kakva je atmosfera u taboru ruskog tima uoči prvog okršaja sa Crvenom zvezdom

Dođe vreme da se pažnja usmeri na ono što je zaista važno! Titule se pamte, ali u suštini ništa ne vrede bez Evrope. Nažalost, Crvena zvezda je imala tu nesreću da na žrebu za plej-of za Ligu Evrope izvuče ruski Krasnodar, jednog od najgorih mogućih rivala koga je mogao da dobije. O Bikovima smo vam već pisali odmah posle žreba, ali kad su se utisci slegli i kad smo malo pažljivije pogledali neke ligaške utakmice između žreba i prvog dvoboja sa Zvezdom, pokušali smo da otkrijemo još ponešto.

Ali da bismo ušli u aktuelni trenutak u Krasnodaru, a on baš nije sjajan, u pomoć smo pozvali dvojicu kolega koji žive i Rade u tom gradu: Antona Tihija i Maksima Osadnika. Pa da pojasnimo zašto aktuelni trenutak nije blistav…

“Igra trenutno nije dobra. Razlog prost - povrede. Velika grupa igrača se tek vratila na teren: Pavel Mamajev, Šarl Kabore, Juri Gazinski, Vjačeslav Podberezkin… Još su povređena dvojica vezista Tornike Okrijašvili i Kristijan Laborde. A glavni problem je: još je povređen i Fjodor Smolov, najbolji strelac tima, najbolji strelac prvenstva Rusije u protekle dve sezone. Njegov nastup protiv Zvezde je pod velikim znakom pitanja”, kaže nam Tihij, pomoćnik urednika u Nezavismoj sportivnoj gazeti.

Osadnik nastavlja.

“Krenuli su dobro, dobili dve prve utakmice, ali onda je sve krenulo po zlu i sad je tim već u krizi. Problem sa Smolovim postaje hroničan. Šuška se da on želi da ide iz Krasnodara i Rusije uopšte u neku jaču evropsku ligu. Krasnodaru zato nedostaje špic”.

To naravno ne znači da Krasnodar, tim u koji je utrošeno 80.000.000 evra, nema koga da gurne na teren.

“Trebalo bi da vas brine Krasnodarova sredina terena - Šveđanin Viktor Klason, kao i Kabore iz Burkine Faso i Urugvajac Maurisio Pereira. Oni su zaduženi da rivalima naprave problem”, dodaje Osadnik.

Ovog leta iz Salcburga je stigao i Vanderson. Zvanični podaci kazuju da je transfer bio vredan 8.000.000 evra što bi ga učinilo najskupljim igračem u istoriji Krasnodara, mada se u Rusiji spekuliše da nije bio toliko skup. Međutim, on je tek stigao i ne očekuje se da bude u startnoj postavi ruskog predstavnika.

Gde bi mogla da bude Zvezdina prednost? Teško je reći, ali recimo da navijači Krasnodara nemaju puno poverenja u trenera Igora Šalimova.

“Radio je pre sa rezervnim timom, dobor poznaje klub, gazda Sergej Galicki veruje u njega i samo čeka rezultate. Navijači ga često kritikuju, čak ga u šali nazivaju ‘profesorom fizičkog vaspitanja’. Traže otkaz često”, kaže nam Osadnik.

Tihij potvrđuje.

“Prvi mu je veliki klub. Radio je kao selektor ženske reprezentacije, bio trener u mlađim selekcijama Krasnodara, pa pomoćnik šefu Olegu Kononovu. Kad je Kononov podneo ostavku avgusta 2016. dobio je dirigentsku palicu. Nije još pokazao da ju je zaslužio”.

Međutim, u Krasnodaru se ne protivureči gazdi Galickom. On je 2008. godine osnovao klub i on ga je doveo i do nokaut faze Lige Evrope.

“Teško da možeš da zamisliš boljeg predsednika fudbalskog kluba. Sve radi sistematski, strateški. Prvo je kupio staru bazu Čituk, pa je rekonstruisao i ubacio sve moderne tehnologije. Onda je napravio akademiju za mlade igrače. Sada je najveća u Rusiji sa oko 12.000 dece! U prvom timu su sada Ilja Žiguljov i Magomed Sulejmanov. Sulejmanov je u prvom meču protiv Lingbija postigao gol za pobedu i to je bio prvi gol nekog Krasnodarovog deteta u Evropi”, prepričava nam Anton Tihij.

I ovde Osadnik može samo da se nadoveže sa rečima hvale.

“Jedinstven projekat u ruskom fudbalu. Privatan projekat. Galicki sam kaže da mu je Krasnodar skupa igračka. On ulaže u ceo grad, sad rekonstruiše bioskop Aurora, sagradio je park pored stadiona, sam stadion je najbolji u Rusiji. Sanja o deci obučenoj u akademiji koja igraju za prvi tim. Sanja lep, napadački fudbal”.

Koliko svo to zadovoljstvo košta? Teško je reći.

“Galicki je zatvoren tip. Nema tu mnogo komunikacije sa medijima, pa se vrlo malo zna o finansijskim detaljima poslovanja. Pa tako i o platama igrača”.

A šta kažu u Krasnodaru na Zvezdu kao protivnika? Tu se naši sagovornici baš i ne slažu.

“Težak protivnik, možda najteži koga su mogli da izvuku”, oprezan je Osadnik.

“Mogli smo i bolje, ali i gore da prođemo. Doduše, zanimljiv podatak je da je Crvena zvezda u prethodnom kolu eliminisala Spartu, a baš je Sparta u sezoni 2015/2016 savladala Krasnodar u šesnaestini finala Lige Evrope sa 1:0 i potom sa 3:0 u Rusiji”, sa nešto više optimizma govori Tihij.

